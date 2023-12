Τραγουδιστής πέθανε πάνω στη σκηνή την ώρα του live του

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει βίντεο του Βραζιλιάνου τραγουδιστή Pedro Henrique, που τον απαθανατίζει να τραγουδά στη σκηνή λίγο πριν χάσει τις αισθήσεις του, και πεθάνει πάνω στη σκηνή. Το συμβάν έγινε το βράδυ της Τετάρτης, κατά τη διάρκεια ενός live του.

Ο τραγουδιστής Pedro Henrique, ήταν 30 χρονών και πατέρας ενός παιδιού. Το κοινό σαστισμένο είδε τον τραγουδιστή να καταρρέει στη σκηνή και δεν μπορούσε να αντιληφθεί τι είχε συμβεί, καθώς μόλις λίγα λεπτά πριν, τραγουδούσε και ξεσήκωνε τους πάντες με τις επιτυχίες του. «Έπεσε τραγουδώντας, είχε σπασμούς και πέθανε», ανέφερε η βραζιλιάνικη Pipoca Moderna.

Στα πλάνα από τα βίντεο που ήρθαν στη δημοσιότητα, ο τραγουδιστής φαίνεται να τραγουδά το «Vai Ser Tão Lindo», όταν χάνει την ισορροπία του και πέφτει στη σκηνή μπροστά από την μπάντα του. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο τραγουδιστής αφότου έχασε αισθήσεις του μεταφέρθηκε αμέσως σε κοντινό νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Η δισκογραφική του εταιρεία, Todah Music, επιβεβαίωσε πως υπέστη καρδιακή προσβολή, σε μια μακροσκελή ανακοίνωση που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Υπάρχουν πολύ δύσκολες καταστάσεις στη ζωή, για τις οποίες δεν έχουμε καμία εξήγηση. Πρέπει απλώς να καταλάβουμε ότι το θέλημα του Θεού υπερισχύει. Ο Pedro Henriqueταν ένας χαρούμενος νεαρός άνδρας, φίλος με όλους. Ήταν μοναχογιός, ένας καλός σύζυγος και σούπερ αφοσιωμένος πατέρας. Δεν υπάρχει κανένας στη Βραζιλία που να λέει κάτι διαφορετικό. Τα τραγούδια του δεν θα πεθάνουν και η κληρονομιά του θα συνεχίσει να ζει μέσα από τη σύζυγό του, την κόρη του Zoe!», αναφέρεται στην ανακοίνωση.



Ο τραγουδιστής ξεκίνησε τη μουσική του καριέρα στο YouTube και κυκλοφόρησε το ντεμπούτο άλμπουμ του, Grande é o Senhor, το 2017. Έπειτα παντρεύτηκε την σύντροφό του και την επόμενη χρονιά, γεννήθηκε η κόρη του Zoe, στα μέσα Οκτωβρίου. Λίγο πριν από το θάνατό του, είχε δημοσιεύσει ένα βίντεο που ετοίμαζε το κοινό για την κυκλοφορία του δίσκου το βράδυ της Πέμπτης: «Πραγματικά ανυπομονώ για αυτή την κυκλοφορία!", είχε γράψει στη λεζάντα της ανάρτησης.

