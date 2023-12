Madonna: Άργησε να ανέβει στη σκηνή, εξόργισε κάποιους φαν της

Η Madonna εξόργισε κάποιους από τους φαν της, καθώς καθυστέρησε να ανέβει στη σκηνή, στην πρώτη συναυλία της περιοδείας της επί αμερικανικού εδάφους.

Το Celebration tour συνεχίστηκε στο Μπρούκλιν το βράδυ της Τετάρτης και η Madonna εμφανίστηκε στις 23:00. Όσο περίμεναν, πολλοί από τους εξοργισμένους φαν της κατέφυγαν στα social media για να εκφράσουν τον θυμό τους για την καθυστέρηση.

«Δεν με ενδιαφέρει αν είσαι η Madonna. Αν αργείς τρεις ώρες είσαι γαμ@@@να αγενής», έγραψε κάποιος. «Η συναυλία υποτίθεται ότι θα ξεκινούσε στις 20:30. Η Madonna ξεκίνησε στις 23:00. Όλη η αρένα φώναζε για την αργοπορία της. Υπέροχο σόου, αλλά πήγε υπερβολικά αργά», έγραψε άλλος, σημειώνοντας πως η DJ Honey Dijon άνοιξε το σόου με «βαρετή house».

«Καθυστέρηση 2,5 ωρών. Θέλω επιστροφή χρημάτων τώρα», απαίτησε ένας από τους φαν της «βασίλισσας» της ποπ. «Αγαπάω τη Madonna αλλά είναι πραγματικά μαλ@@@α πώς κυριολεκτικά άργησε δύο ώρες για το πρώτο σόου της στις ΗΠΑ», έγραψε κάποιος άλλος στα social media.

Πηγές ανέφεραν στο Page Six ότι κατά τη διάρκεια του sound check προέκυψαν κάποια τεχνικά ζητήματα, τα οποία ανάγκασαν τη Madonna να καθυστερήσει μία ώρα, ενώ σημείωσαν πως ήταν προγραμματισμένο να ανοίξει η Honey Dijon το σόου στις 20:30.

I went to The Celebration Tour for the 1st time tonight in Brooklyn. Despite me seeing many pics, videos, & reviews beforehand, I was blown away. Madonna & the show were everything & so much more. If you’re unsure about going, just GOOOOO! Cherish Madonna & give her flowers! pic.twitter.com/sofCHV1DWU