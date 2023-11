Πέθανε στα 26 του ο τραγουδιστής Sean Martin

Πέθανε σε ηλικία 26 ετών ο τραγουδιστής των The Night Café, Sean Martin.

Την είδηση του θανάτου του Sean Martin έκανε με ανάρτησή του το indie συγκρότημα The Night Café με έδρα το Λίβερπουλ.

«Είμαστε συντετριμμένοι που ανακοινώνουμε τον ξαφνικό θάνατο του καλύτερου φίλου μας Sean», έγραψε το συγκρότημα στa social media.

«Οι λέξεις δεν μπορούν να περιγράψουν τον πόνο που νιώθουμε αυτή τη στιγμή, ακόμα παλεύουμε να τα επεξεργαστούμε όλα. Ζητάμε από όλους να σεβαστούν την ιδιωτικότητα της στιγμής για την οικογένεια και τους φίλους του Sean σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Ο Sean δεν ήταν απλώς ο σύντροφός μας στο συγκρότημα, ήταν ο καλύτερος φίλος από την παιδική μας ηλικία, με τον οποίο μοιραστήκαμε τόσες πολλές αναμνήσεις πριν καν ξεκινήσει το συγκρότημα. Δημιουργήσαμε περισσότερες αναμνήσεις στην πορεία και πετύχαμε πράγματα που μόνο ονειρευόμασταν και θα τον αγαπάμε για πάντα. Η μνήμη του θα ζει για πάντα στις καρδιές μας και μέσα από τη μουσική που έβγαλε στον κόσμο για όλους εσάς. RIP Sean Martin».

Το συγκρότημα δημιουργήθηκε το 2014 και το 2017 κυκλοφόρησε το ντεμπούτο EP Get Away From The Feeling. Το ντεμπούτο τους άλμπουμ, 0151, κυκλοφόρησε το 2019 και το 2021 κυκλοφόρησαν ένα EP με τίτλο For Better Days.

Η αιτία του θανάτου του Sean Martin δεν έχει ακόμη αποκαλυφθεί.

We are devastated to share the sudden passing of our best friend Sean. Words can’t describe the pain we are feeling right now, we’re still struggling to process it all. We ask everyone to respect the privacy of Sean’s family and friends during this difficult time. pic.twitter.com/cRSUa7tIoi