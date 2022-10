Τραγωδία στην Ινδονησία: 129 νεκροί μετά από επεισόδια σε ποδοσφαιρικό αγώνα - Ποδοπατήθηκαν μέχρι θανάτου

Εκατόμβη νεκρών στην Ινδονησία, μετά από επεισόδια μεταξύ οπαδών σε ποδοσφαιρικό αγώνα που κατέληξαν σε ποδοπάτημα.

Μετά την ήττα 3-2 της Arema από την Persebaya, ξέσπασαν συγκρούσεις μεταξύ των οπαδών, με τους ηττημένους να εισβάλλουν στο γήπεδο και τις αρχές να προσπαθούν να ελέγξουν το πλήθος με δακρυγόνα και ξύλο.

Σύμφωνα με τον αρχηγό της αστυνομίας της ανατολικής Ιάβας, Νίκο Αφίντα, οι οπαδοί ποδοπατήθηκαν ή πέθαναν από ασφυξία επιχειρώντας να φτάσουν στις εξόδους του γηπέδου.

34 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μέσα στο γήπεδο ενώ άλλοι 95 κατέληξαν στα νοσοκομεία που ωστόσο είχαν μεταφερθεί. Τους 180 ξεπερνούν οι τραυματίες.

«Έτρεξαν να βγουν από ένα σημείο, όμως υπήρξε συνωστισμός και πάνω εκεί δύσπνοια και έλλειψη οξυγόνου» ανέφερε ο Αφίντα.

Πρόκειται για μία από τις πιο πολύνεκρες τραγωδίες που έχουν σημειωθεί ποτέ στη χώρα. Διευθυντής νοσοκομείου ανέφερε σε τοπικό μέσο πως ένα από τα θύματα ήταν πέντε χρόνων.

Σε ανάρτηση στο Instagram, ο Ινδονήσιος υπουργός ασφάλειας αποκάλυψε πως ο αριθμός των οπαδών στο γήπεδο Kanjuruhan ήταν κατά πολλές χιλιάδες υψηλότερος από τη χωρητικότητά του. Όπως είπε, είχαν εκδοθεί 42.000 εισιτήρια για ένα γήπεδο χωρητικότητας 38.000.

Τα θύματα «πέθαναν από χάος, συνωστισμό, ποδοπάτημα και ασφυξία» ανέφερε ο υπουργός.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα, πάνω 3.000 άτομα εκ των συνολικά 42.000 εισέβαλαν στο χώρο του γηπέδου, με αποτέλεσμα να προκληθεί χάος.

Με πληροφορίες από Guardian