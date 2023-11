Τουρκικά ΜΜΕ: Επίθεση με πυροβολισμούς στο κονβόι που μετέφερε τον Μαχμούντ Αμπάς

Eπίθεση με πυροβολισμούς σημειώθηκε νωρίτερα κατά της συνοδείας του προέδρου της Παλαιστινιακής Αρχής, Μαχμούντ Αμπάς, μεταδίδουν τα τουρκικά ΜΜΕ.

Την ευθύνη για την επίθεση κατά του κονβόι που μετέφερε τον Μαχμούντ Αμπάς ανέλαβε η οργάνωση «Children of Abu Jandel», σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες.

Η οργάνωση του έδωσε διορία 24 ώρες για να αναλάβει δράση σχετικά με την κατάσταση στη Γάζα και μέτρα κατά του Ισραήλ.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τα τουρκικά Μέσα από ην επίθεση τραυματίστηκε ένα άτομο. Η επίθεση απεικονίζεται σε βίντεο που αναρτήθηκε στο X.

#BREAKING

Gunfire targeted the convoy of Palestinian President Mahmoud Abbas.



▪️ The attack was claimed by 'Sons of Abu Jandal'.

▪️ The Sons of Abu Jandal had given Mahmoud Abbas a 24-hour ultimatum to take steps on Gaza and act against Israel. pic.twitter.com/EJ0bAM9i3Y