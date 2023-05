Τουρκία: Ισχυρός σεισμός κοντά στα Άδανα

Σεισμός 4,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε πριν λίγη ώρα κοντά στα Άδανα της Τουρκίας, νοτιοανατολικά της χώρας.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το τουρκικό πρακτορείο Anadolu, το επίκεντρο της σεισμική δόνησης εντοπίζεται στην περιοχή Saimbeyli.

Παράλληλα, ο σεισμός είναι αρκετά επιφανειακός καθώς σημειώθηκε σε εστιακό βάθος 6,67 χιλιομέτρων.

Μέχρι στιγμής, δεν έχουν καταγραφεί ζημιές από τη σεισμική δόνηση.

🔔#Earthquake (#deprem) M4.9 occurred 25 km SW of #Göksun (#Turkey) 3 min ago (local time 15:46:14). More info at:

📱https://t.co/LBaVNedgF9

🌐https://t.co/n1AG9w5MTP

🖥https://t.co/l6b1AuTHIb pic.twitter.com/f1ncYzpUP6