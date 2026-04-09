Τουρκία: Σε δίκη στελέχη οργάνωσης για τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας - Κατηγορούνται για «ανηθικότητα»

Έντεκα ηγετικά στελέχη οργάνωσης υπέρ των δικαιωμάτων της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας στην Τουρκία οδηγήθηκαν σε δίκη την Τετάρτη, κατηγορούμενα για «ανηθικότητα» και «παραβίαση της προστασίας της οικογένειας», όπως δήλωσε ο δικηγόρος τους στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).

Οι κατηγορούμενοι, στελέχη της οργάνωσης Genç LGBTI+ (Young LGBTI+), κατηγορούνται ότι παραβίασαν άρθρο του τουρκικού Συντάγματος περί προστασίας των οικογενειακών αξιών, καθώς και ότι δημοσίευσαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εικόνες με ζευγάρια του ίδιου φύλου να φιλιούνται, οι οποίες χαρακτηρίστηκαν «άσεμνες» από τις αρχές.

Αν καταδικαστούν από το δικαστήριο στη δυτική πόλη της Σμύρνης, αντιμετωπίζουν ποινή έως και τρία χρόνια φυλάκισης και στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων.

«Είναι μια μορφή απανθρωποποίησης»

Η ομοφυλοφιλία δεν είναι παράνομη στην Τουρκία, ωστόσο η ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα αποτελεί συχνά στόχο του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και του κυβερνώντος κόμματος AKP, οι οποίοι την έχουν κατηγορήσει για τη μείωση των γεννήσεων στη χώρα.

«Αυτή η δίκη προκύπτει από μια πολιτική αποκλεισμού των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων από τη δημόσια σφαίρα», δήλωσε ο δικηγόρος της οργάνωσης, Kerem Dikmen.

«Πρόκειται για επίθεση στην ελευθερία της έκφρασης και στην ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι», πρόσθεσε ο Dikmen, ο οποίος δικάζεται επίσης ως μέλος του εποπτικού συμβουλίου της οργάνωσης.

«Δεν πρόκειται για ζήτημα ανηθικότητας. Δραστηριότητες που είναι απολύτως νόμιμες και σύμφωνες με το Σύνταγμα ποινικοποιούνται. Είναι μια μορφή απανθρωποποίησης», τόνισε.

Ακτιβιστές για τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας έχουν ασκήσει έφεση κατά άλλης δικαστικής απόφασης του Δεκεμβρίου, που διέταξε τη διάλυση της οργάνωσης με βάση τις ίδιες κατηγορίες.

«Δεν θα σταματήσουμε να υπερασπιζόμαστε τα ανθρώπινα δικαιώματα. Όμως προσπαθούν να στείλουν ένα μήνυμα στην κοινωνία μέσω ημών», δήλωσε ο Dikmen. Η επόμενη ακροαματική διαδικασία έχει οριστεί για τις 14 Οκτωβρίου.

Σχέδιο τροποποίησης του τουρκικού Ποινικού Κώδικα, που προέβλεπε τη δίωξη λεσβιών, γκέι, αμφιφυλόφιλων και τρανς ατόμων για συμπεριφορές «αντίθετες προς το βιολογικό φύλο και τη γενική ηθική», καθώς και για την προώθησή τους, αποσύρθηκε τον περασμένο Νοέμβριο.

Από το 2015, οι ετήσιες πορείες Pride απαγορεύονται σχεδόν συστηματικά και καταστέλλονται σε πόλεις σε όλη τη χώρα.

Με πληροφορίες από euronews.com