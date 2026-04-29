Don Colossus: Χρυσό γιγαντιαίο άγαλμα του Τραμπ στήθηκε σε γήπεδο γκολφ

Ένα επιβλητικό, χρυσό άγαλμα του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ύψους περίπου 7 μέτρων, τοποθετήθηκε σε γήπεδο γκολφ που του ανήκει στο Μαϊάμι, με αφορμή την επιστροφή του στο πρόγραμμα του PGA Tour.

Το άγαλμα, που ζυγίζει πάνω από τρεις τόνους και έχει λάβει το προσωνύμιο «Don Colossus», απεικονίζει τον Τραμπ πάνω σε βάθρο με υψωμένη γροθιά, αναπαριστώντας τη στάση που είχε υιοθετήσει μετά την αποτυχημένη απόπειρα δολοφονίας εναντίον του το καλοκαίρι του 2024 στην Πενσιλβάνια.

Η τοποθέτησή του συμπίπτει με την επιστροφή του PGA Tour στο Ντόραλ, για πρώτη φορά μετά από δέκα χρόνια, στο πλαίσιο του νέου τουρνουά Cadillac Championship, στο οποίο αναμένεται να δώσει το «παρών» και ο ίδιος ο Τραμπ.

Giant gold Trump statue erected at US president’s golf course



The 22-foot sculpture – possibly inspired by a 2024 assassination attempt – has been unveiled at Doral in time for the Cadillac Championship



Σε κεντρικό σημείο του γηπέδου γκολφ το άγαλμα Τραμπ

Το άγαλμα έχει τοποθετηθεί σε κεντρικό σημείο του γηπέδου, ανάμεσα στον ειδικό χώρο προπόνηση (diving range) και την πρώτη εκκίνηση, καθιστώντας το αδύνατο να περάσει απαρατήρητο.

«Είναι πολύ ψηλό και πολύ χρυσό», σχολίασε χαρακτηριστικά ο γκολφέρ Maverick McNealy, ενώ ο Rickie Fowler αστειεύτηκε ότι «θα τον κάνει να φαίνεται ακόμα πιο μικρός».

Το έργο ανατέθηκε στον γλύπτη Alan Cottrill τον Αύγουστο του 2024, ωστόσο η παράδοσή του καθυστέρησε λόγω διαφωνίας που προέκυψε γύρω από τη χρήση του έργου σε κρυπτονομίσματα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ομάδα που δραστηριοποιείται στον χώρο των crypto είχε χρηματοδοτήσει το έργο με περίπου 360.000 δολάρια, με τον καλλιτέχνη να κατηγορεί την εταιρεία για παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων.

Τελικά, επήλθε συμφωνία και το άγαλμα τοποθετήθηκε κανονικά στο γήπεδο, γνωστό ως Blue Monster.

Οι σχέσεις Τραμπ με το γκολφ

Η επιστροφή του PGA Tour στο Ντόραλ σηματοδοτεί μια νέα φάση στις σχέσεις της διοργάνωσης με τον Τραμπ, οι οποίες είχαν διαταραχθεί μετά την πρώτη εκλογή του.

Το τουρνουά είχε μεταφερθεί στο Μεξικό, ενώ και άλλες διοργανώσεις απομακρύνθηκαν από εγκαταστάσεις που συνδέονται με τον ίδιο. Παράλληλα, το νέο τουρνουά δεν περιλαμβάνει ορισμένους από τους κορυφαίους παίκτες στον κόσμο, μεταξύ των οποίων και ο πρωταθλητής του Masters, Ρόρι ΜακΙλρόι .

Ο Ρόρι ΜακΙλρόι, ωστόσο, βρέθηκε στην Ουάσιγκτον, σε επίσημο δείπνο προς τιμήν του Βασιλιά Καρόλου και της Βασίλισσας Καμίλα, το οποίο παρέθεσε ο Τραμπ στον Λευκό Οίκο. Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, ο Αμερικανός πρόεδρος διέκοψε για να επαινέσει τον Ιρλανδό γκολφέρ για τη νίκη του στο Masters, χαρακτηρίζοντας την εμφάνισή του «ακαταμάχητη» και «γεμάτη θάρρος».

Με πληροφορίες από Telegraph