Η ανάρτηση Τραμπ με το όπλο στο χέρι - «Τέρμα ο καλός κύριος!»

Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε το Ιράν με νέα ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, γράφοντας χαρακτηριστικά, μεταξύ άλλων, «καλύτερα να συνέλθουν σύντομα».

«Το Ιράν δεν μπορεί να βάλει τάξη στα πράγματα. Δεν ξέρουν πώς να υπογράψουν μία συμφωνία για τη μη πυρινική ενέργεια. Καλύτερα να συνέλθουν σύντομα!», αναφέρεται σε ολόκληρη την ανάρτηση του Αμερικανού προέδρου.

Η ανάρτηση συνοδεύεται από μια εικόνα δημιουργημένη με τεχνητή νοημοσύνη, στην οποία ο Τραμπ εμφανίζεται να κρατά όπλο, με εκρήξεις στο φόντο, και το σύνθημα: «ΤΕΡΜΑ Ο ΚΑΛΟΣ ΚΥΡΙΟΣ!» (NO MORE MR. NICE GUY!).

Η ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ για το Ιράν

Το σχόλιο του Αμερικανού προέδρου έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία τα κρίσιμα Στενά του Ορμούζ παραμένουν αποκλεισμένα, ενώ το μέλλον των συνομιλιών με το Ιράν παραμένει αβέβαιο, καθώς οι προσπάθειες συνέχισης των διαπραγματεύσεων τις τελευταίες ημέρες φαίνεται να έχουν βαλτώσει.

Αμερικανοί διαπραγματευτές επρόκειτο να μεταβούν στο Ισλαμαμπάντ του Πακιστάν για νέο γύρο συνομιλιών το περασμένο Σαββατοκύριακο, ωστόσο ο Τραμπ ακύρωσε το ταξίδι.

«Έχουμε όλα τα χαρτιά στα χέρια μας», δήλωσε ο ίδιος στο Fox News, προσθέτοντας πως, αν το Ιράν επιθυμεί διάλογο, «μπορεί να έρθει σε εμάς ή να μας καλέσει».

Προηγούμενος γύρος διαπραγματεύσεων, υπό τον Αμερικανό αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς, κατέληξε επίσης χωρίς συμφωνία.

Η Τεχεράνη πρότεινε να ανοίξει εκ νέου τα Στενά του Ορμούζ, υπό την προϋπόθεση ότι οι ΗΠΑ θα άρουν τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών και ότι θα τερματιστεί ο πόλεμος, όπως επιβεβαίωσε τη Δευτέρα η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ.

Η πρόταση αυτή μεταθέτει για αργότερα τις διαπραγματεύσεις σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, σύμφωνα με τα Axios και Associated Press.

Το Reuters μετέδωσε ότι ο Τραμπ δεν έμεινε ικανοποιημένος από την ιρανική πρόταση και ότι ο Λευκός Οίκος ετοιμάζει αντιπρόταση.

Με πληροφορίες από CNBC