Η Γερμανία θα επιβάλει φόρο στα αναψυκτικά που περιέχουν ζάχαρη το 2028  

Στόχος είναι η αντιμετώπιση της παχυσαρκίας, που σημειώνει αύξηση τα τελευταία χρόνια αλλά και του περιορισμού της πίεσης στο σύστημα υγείας

Η Γερμανία αποφάσισε να επιβάλει φόρο στα αναψυκτικά με ζάχαρη / Φωτ.: Unsplash
Το 2028, η Γερμανία θα επιβάλει φόρο στα αναψυκτικά που περιέχουν ζάχαρη.

Η απόφαση έρχεται στο πλαίσιο ενός ευρύτερου πακέτου μεταρρύθμισης στον τομέα της υγείας και εγκρίθηκε από την κυβέρνηση σήμερα.

Στόχος είναι η αντιμετώπιση της παχυσαρκίας, που σημειώνει αύξηση τα τελευταία χρόνια αλλά και του περιορισμού της πίεσης στο σύστημα υγείας.

Τα έσοδα από τη φορολόγηση αυτή, που εκτιμάται ότι υπολογίζονται περίπου στα 450 εκατ. ευρώ, θα πηγαίνουν στο σύστημα υγείας της Γερμανίας, και όχι στον ομοσπονδιακό προϋπολογισμό, για τη χρηματοδότηση προγραμμάτων πρόληψης, περιλαμβανομένης της προαγωγής της υγείας στον χώρο εργασίας και των πρωτοβουλιών που ωφελούν τον ευρύτερο πληθυσμό.

Αναφορικά με τις λεπτομέρειες, δεν έχουν παρθεί αποφάσεις. Εκείνο που οδήγησε την επιβολή φόρου στα αναψυκτικά με ζάχαρη ήρθε είναι η θέση τόσο της κοινής γνώμης, όσο και των κομμάτων της Γερμανίας  υπέρ της υιοθέτησης αυστηρότερων μέτρων για τον περιορισμό της κατανάλωσης υπερβολικής ποσότητας ζάχαρης και την πρόληψη των παθήσεων, που προκύπτουν από αυτή.

Την πρόταση κατέθεσε ο πρωθυπουργός του κρατιδίου Σλέσβιχ - Χόλσταϊν, ο οποίος δήλωσε στο Reuters τον Μάρτιο ότι «η υπερβολική ζάχαρη αρρωσταίνει τους ανθρώπους», υπογραμμίζοντας παράλληλα, τις πιέσεις που ασκεί στην οικονομία και το σύστημα υγείας.

Αν και οι συντηρητικοί Χριστιανοδημοκράτες (CDU) είχαν απορρίψει αρχικά την πρόταση τον Φεβρουάριο, βουλευτές του κόμματος, αλλά και των Πράσινων και των Σοσιαλδημοκρατών (SDP) εξέφρασαν την υποστήριξή τους.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

 
 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΝΤΕΙΒΙΝΤ ΚΟΠΕΡΦΙΛΝΤ ΤΖΕΦΡΙ ΕΠΣΤΑΙΝ ΝΤΕΙΒΙΝΤ ΜΠΛΕΙΝ

Διεθνή / Αρχεία του FBI αποκαλύπτουν στενές σχέσεις του Έπσταϊν με τον Ντέιβιντ Κόπερφιλντ και τον Ντέιβιντ Μπλέιν

Οι διάσημοι ταχυδακτυλουργοί Ντέιβιντ Μπλέιν και Ντέιβιντ Κόπερφιλντ είχαν στενές σχέσεις με τον Τζέφρι Έπσταϊν σύμφωνα με αρχεία από το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης
THE LIFO TEAM
Πρώτη φορά ο Πάπας Λέων ΙΔ΄ μίλησε για τους LGBTQ+ Καθολικούς - και έβαλε όριο στις ευλογίες

Διεθνή / Πρώτη φορά ο Πάπας Λέων ΙΔ΄ μίλησε για τους LGBTQ+ Καθολικούς και έβαλε όριο στις ευλογίες

Ο πρώτος Αμερικανός Πάπας δήλωσε ότι η Εκκλησία δεν πρέπει να διχάζεται γύρω από τη σεξουαλικότητα, ξεκαθαρίζοντας όμως ότι δεν σκοπεύει να πάει πέρα από τη γραμμή του Φραγκίσκου για τις άτυπες ευλογίες ομόφυλων ζευγαριών.
THE LIFO TEAM
Ο γκέι Καθολικός σχεδιαστής που ντύνει τον Πάπα

Διεθνή / Ο γκέι Καθολικός σχεδιαστής που ντύνει τον Πάπα

Ο Ιταλός Filippo Sorcinelli δημιουργεί εδώ και πάνω από 20 χρόνια τελετουργικά άμφια για το Βατικανό. Μετά τον Βενέδικτο ΙΣΤ΄ και τον Φραγκίσκο, τα σχέδιά του φορέθηκαν και από τον Πάπα Λέοντα ΙΔ΄, που βρέθηκε στη λίστα της Vogue με τους πιο καλοντυμένους ανθρώπους του 2025.
THE LIFO TEAM
NATO ΙΡΑΝ

Διεθνή / Politico: Γιατί ο πόλεμος στο Ιράν δείχνει ότι το ΝΑΤΟ δεν είναι έτοιμο να πολεμήσει τη Ρωσία

Από τις ελλείψεις σε πυρομαχικά μέχρι την ανεπαρκή χρηματοδότηση των ναυτικών δυνάμεων, η συμμαχία φαίνεται να βρίσκεται αρκετά μακριά από το να είναι πραγματικά έτοιμη για πόλεμο
THE LIFO TEAM
 
 