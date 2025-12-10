Ανακρίσεις, απολύσεις και ποινές φυλάκισης: Η πραγματικότητα στην Ουγγαρία του Όρμπαν για τη ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα

Η Ουγγαρία έχει διαχωρίσει τη θέση της από τα άλλα ευρωπαϊκά κράτη, αναφορικά με τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας και η νέα καθημερινότητα για τα άτομα της κοινότητας, μπορεί καταλήγει εύκολα πια, σε κάποιο αστυνομικό τμήμα.

Ένας δάσκαλος και ακτιβιστής στην Ουγγαρία βρίσκεται αντιμέτωπος με πιθανές ποινικές διώξεις μετά τη διοργάνωση μιας ειρηνικής παρέλασης Pride, σε μια «άνευ προηγουμένου» υπόθεση, όπως τονίζουν οργανώσεις εντός και εκτός της χώρας, τονίζοντας πόσο «βαθιά ανησυχητική» είναι παράλληλα, για την Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στις αρχές του Οκτωβρίου, χιλιάδες κόσμου συγκεντρώθηκαν στην πόλη Πετς για το πέμπτο συνεχόμενο Pride – τη μόνη αντίστοιχη εκδήλωση στη χώρα πέραν της Βουδαπέστης. Η πορεία εξελίχθηκε σε σύμβολο της δέσμευσης της πόλης στην ελευθερία και την ισότητα.

Φέτος, όμως, το κλίμα ήταν πιο φορτισμένο από ποτέ. Την άνοιξη, ο ακροδεξιός πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν και το κόμμα του ψήφισαν την απαγόρευση των εκδηλώσεων Pride και επέτρεψαν στις αρχές να χρησιμοποιούν τεχνολογία αναγνώρισης προσώπου για τον εντοπισμό και την πιθανή επιβολή προστίμων στους συμμετέχοντες - μια απόφαση που η Διεθνής Αμνηστία χαρακτήρισε «πλήρη επίθεση στα LGBTQ+ άτομα». Ωστόσο, τον Ιούνιο δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι αψήφησαν την απαγόρευση και πραγματοποίησαν πορεία στη Βουδαπέστη, αφού το Pride μετονομάστηκε σε δημοτική πολιτιστική εκδήλωση.

«Το Pride δεν είναι απλώς μια πορεία – είναι ένα μήνυμα»

Μήνες αργότερα, το Pécs Pride προσέλκυσε επίσης ρεκόρ συμμετοχής, με 8.000 άτομα, μεταξύ των οποίων και αρκετά μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Για τον διοργανωτή Géza Buzás-Hábel, ο «εφιάλτης» ξεκίνησε αμέσως μετά. «Αποφασίσαμε να πραγματοποιήσουμε το Pécs Pride, παρά την απαγόρευση, επειδή η Ουγγαρία πρέπει να παραμείνει ευρωπαϊκή χώρα», δήλωσε ο ακτιβιστής LGBTQ+. «Είναι θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα και δεν μπορούμε να επιτρέψουμε σε πολιτικές αποφάσεις να περιορίσουν την ορατότητα ή την αυτοέκφραση της κοινότητάς μας», προσθέτει.

Το pride, που διοργανώθηκε από το Diverse Youth Network, μια ομάδα που συνιδρύθηκε από τον Buzás-Hábel, απέκτησε ευρύτερη σημασία τα τελευταία χρόνια, καθώς οι ουγγρικές αρχές έβαλαν στο στόχαστρο τα άτομα LGBTQ+. «Αν δεν υπερασπιστούμε τους εαυτούς μας εδώ, τότε πού;», είπε. «Το Pride δεν είναι απλώς μια πορεία – είναι ένα μήνυμα: τα queer άτομα υπάρχουν ακόμα και όταν άλλοι προσπαθούν να μας σιωπήσουν ή να μας απαγορεύσουν».

Ανάκριση, απόλυση και φόβος για φυλάκιση

Μόλις μερικές ημέρες μετά την πορεία, ο ακτιβιστής κλήθηκε από την Αστυνομία για ανάκριση. Λίγο αργότερα, η υπόθεσή του παραπέμφθηκε στην εισαγγελία με σύσταση να απαγγελθούν κατηγορίες, μεταξύ των οποίων η οργάνωση και η πρόσκληση για συμμετοχή σε απαγορευμένη συγκέντρωση, όπως είπε. Ο Buzás-Hábel ενδέχεται να αντιμετωπίσει ποινή φυλάκισης έως τριών ετών με αναστολή.

«Οι συνέπειες έχουν ήδη προκαλέσει χάος στη ζωή του», σχολιάζει ο Guardian, μεταφέροντας την είδηση, ότι τις τελευταίες εβδομάδες, απολύθηκε από τη θέση του ως δάσκαλος, μετά από σχεδόν 10 χρόνια διδασκαλίας της γλώσσας και του πολιτισμού των Ρομά. Απολύθηκε επίσης από το μουσικό κέντρο όπου εργαζόταν ως μέντορας για πέντε χρόνια.

Facebook Twitter Ακτιβιστές κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για την υπόθεση του ακτιβιστή που δοκιμάζεται με τους νόμους του Όρμπαν για τη ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα/ Φωτ.: Instagram / @amnestyireland

«Αυτή η εμπειρία με έσπασε πολύ περισσότερο από την τρέχουσα ποινική διαδικασία: η απώλεια της κοινότητάς μου, των μαθητών μου και των συναδέλφων μου ήταν ένας τεράστιος πόνος», είπε. «Ποτέ δεν φαντάστηκα, ούτε καν στους χειρότερους εφιάλτες μου, ότι τέτοιες παραβιάσεις δικαιωμάτων θα μπορούσαν να συμβούν σε μια χώρα που είναι μέλος της ΕΕ από το 2004».

Εάν απαγγελθούν επίσημα κατηγορίες, θα του απαγορευτεί μόνιμα να επιστρέψει στη διδασκαλία, όπως σημείωσε.

Ακτιβιστές κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για την Ουγγαρία

Ακτιβιστές στην Ουγγαρία και όχι μόνο κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για την υπόθεση. «Αυτή είναι η πρώτη γνωστή υπόθεση στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπου ένας υπερασπιστής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αντιμετωπίζει ποινική δίωξη για την οργάνωση μιας παρέλασης Pride – ένα βήμα που μέχρι τώρα είχε γίνει μόνο στη Ρωσία ή την Τουρκία», σημείωσαν τέσσερις ουγγρικές οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε κοινή δήλωσή τους.

Η υπόθεση αποτελεί «επικίνδυνη στροφή» στην μακρά εκστρατεία της Ουγγαρίας κατά των LGBTQ+ ατόμων και της κοινωνίας των πολιτών», συνεχίζουν, καθώς και «δοκιμασία για την Ευρώπη».

Παράλληλα καλούν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναλάβει δράση. «Εάν ένας δάσκαλος σε ένα κράτος μέλος της ΕΕ μπορεί να αντιμετωπίσει φυλάκιση για την οργάνωση ενός Pride, δεν διακυβεύεται μόνο η ουγγρική Δημοκρατία, αλλά και η αξιοπιστία της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης», σημειώνεται στην δήλωση. «Ένας ομοφυλόφιλος δάσκαλος Ρομά στη νότια Ουγγαρία δεν πρέπει να διακινδυνεύει με τη φυλάκισή του για να υπενθυμίσει στην ΕΕ τι σημαίνουν οι αξίες της».

Το ίδιο συναίσθημα εξέφρασε και το Ευρωπαϊκό Κέντρο για τα Δικαιώματα των Ρομά. «Η περίπτωση της Ουγγαρίας είναι άνευ προηγουμένου και επικίνδυνη. Κανείς δεν πρέπει να ποινικοποιείται για τη διοργάνωση μιας ειρηνικής παρέλασης Pride. Ούτε στην Ουγγαρία. Ούτε οπουδήποτε αλλού στην Ευρώπη».