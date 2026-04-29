Διεθνή

Επίθεση με μαχαίρι στο Λονδίνο: Η στιγμή που ο δράστης χτυπά το ένα από τα δύο θύματά του

Η αστυνομία έχει συλλάβει έναν 45χρονο - Εξετάζεται το ενδεχόμενο η επίθεση να συνδέεται με τρομοκρατία

The LiFO team
Η αστυνομία συνέλαβε έναν 45χρονο άνδρα ως ύποπτο για απόπειρα ανθρωποκτονίας, μετά την επιθεση με μαχαίρι σε δύο άνδρες εβραϊκής καταγωγής, στο βόρειο Λονδίνο.

Τα δύο θύματα - ένας άνδρας περίπου 70 ετών και ένας δεύτερος γύρω στα 30 - νοσηλεύονται σε «σταθερή κατάσταση», σύμφωνα με την αστυνομία.

Όπως αναφέρουν κάτοικοι της περιοχής, ο ένας άνδρας δέχθηκε επίθεση έξω από καταστήματα στην οδό Golders Green, ενώ ο δεύτερος τραυματίστηκε σε παράδρομο κοντά σε συναγωγή.

Η στιγμή της επίθεσης στο ένα θύμα [προσοχή σκληρές εικόνες]:

🇬🇧 At least two people were stabbed in a terrorist attack in Golders Green, a Jewish district in London

Εβραϊκή οργάνωση ασφάλειας της κοινότητας ανέφερε ότι μέλη της ακινητοποίησαν έναν άνδρα που έτρεχε στην κεντρική οδό «προσπαθώντας να επιτεθεί με μαχαίρι σε Εβραίους πολίτες». Στη συνέχεια, η αστυνομία χρησιμοποίησε τέιζερ και προχώρησε στη σύλληψή του.

Σύμφωνα με τη Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου, ο ύποπτος αποπειράθηκε επίσης να επιτεθεί σε αστυνομικούς κατά τη σύλληψή του.

Οι έρευνες για το περιστατικό βρίσκονται σε εξέλιξη και διεξάγονται από εξειδικευμένους αξιωματικούς της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας, προκειμένου να διευκρινιστούν οι συνθήκες της επίθεσης και να εξεταστεί αν υπάρχουν πιθανές διασυνδέσεις με τρομοκρατία.

Προς το παρόν, η αστυνομία δεν έχει δώσει στη δημοσιότητα το υπόβαθρο ή την εθνικότητα του υπόπτου, αναφέροντας ότι τα στοιχεία αυτά διερευνώνται.

Δεν έχει επίσης διευκρινιστεί αν αναζητούνται και άλλα άτομα σε σχέση με την υπόθεση, ούτε η ακριβής έκταση των τραυμάτων των θυμάτων ή το πότε ενδέχεται να λάβουν εξιτήριο από το νοσοκομείο.

Στο Κοινοβούλιο, ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Κιρ Στάρμερ, χαρακτήρισε την επίθεση «βαθιά ανησυχητική», σημειώνοντας ότι βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα και υπογραμμίζοντας την ανάγκη για «απόλυτη αποφασιστικότητα στην αντιμετώπιση τέτοιων εγκλημάτων, τα οποία δυστυχώς έχουν αυξηθεί το τελευταίο διάστημα».

Με πληροφορίες από BBC

Διεθνή

0

