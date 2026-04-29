Επίθεση με μαχαίρι στο Λονδίνο: Η στιγμή που ο δράστης χτυπά το ένα από τα δύο θύματά του

Η αστυνομία συνέλαβε έναν 45χρονο άνδρα ως ύποπτο για απόπειρα ανθρωποκτονίας, μετά την επιθεση με μαχαίρι σε δύο άνδρες εβραϊκής καταγωγής, στο βόρειο Λονδίνο.

Τα δύο θύματα - ένας άνδρας περίπου 70 ετών και ένας δεύτερος γύρω στα 30 - νοσηλεύονται σε «σταθερή κατάσταση», σύμφωνα με την αστυνομία.

Όπως αναφέρουν κάτοικοι της περιοχής, ο ένας άνδρας δέχθηκε επίθεση έξω από καταστήματα στην οδό Golders Green, ενώ ο δεύτερος τραυματίστηκε σε παράδρομο κοντά σε συναγωγή.

Η στιγμή της επίθεσης στο ένα θύμα [προσοχή σκληρές εικόνες]:

🇬🇧 Here's what we know about the Golders Green stabbing attack in London.



- A suspect described as an Islamic male armed with a kitchen knife targeted Jewish pedestrians along Golders Green Road

- 2 Jewish men stabbed, at least one seriously injured with reported collapsed lungs… — Mario Nawfal (@MarioNawfal) April 29, 2026

🇬🇧 At least two people were stabbed in a terrorist attack in Golders Green, a Jewish district in London



A knife-wielding terrorist was seen running through the area, deliberately targeting Jewish people.



One victim is in critical condition.



The suspect has been arrested. — Visegrád 24 (@visegrad24) April 29, 2026

Εβραϊκή οργάνωση ασφάλειας της κοινότητας ανέφερε ότι μέλη της ακινητοποίησαν έναν άνδρα που έτρεχε στην κεντρική οδό «προσπαθώντας να επιτεθεί με μαχαίρι σε Εβραίους πολίτες». Στη συνέχεια, η αστυνομία χρησιμοποίησε τέιζερ και προχώρησε στη σύλληψή του.

Σύμφωνα με τη Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου, ο ύποπτος αποπειράθηκε επίσης να επιτεθεί σε αστυνομικούς κατά τη σύλληψή του.

Οι έρευνες για το περιστατικό βρίσκονται σε εξέλιξη και διεξάγονται από εξειδικευμένους αξιωματικούς της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας, προκειμένου να διευκρινιστούν οι συνθήκες της επίθεσης και να εξεταστεί αν υπάρχουν πιθανές διασυνδέσεις με τρομοκρατία.

Προς το παρόν, η αστυνομία δεν έχει δώσει στη δημοσιότητα το υπόβαθρο ή την εθνικότητα του υπόπτου, αναφέροντας ότι τα στοιχεία αυτά διερευνώνται.

Δεν έχει επίσης διευκρινιστεί αν αναζητούνται και άλλα άτομα σε σχέση με την υπόθεση, ούτε η ακριβής έκταση των τραυμάτων των θυμάτων ή το πότε ενδέχεται να λάβουν εξιτήριο από το νοσοκομείο.

Στο Κοινοβούλιο, ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Κιρ Στάρμερ, χαρακτήρισε την επίθεση «βαθιά ανησυχητική», σημειώνοντας ότι βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα και υπογραμμίζοντας την ανάγκη για «απόλυτη αποφασιστικότητα στην αντιμετώπιση τέτοιων εγκλημάτων, τα οποία δυστυχώς έχουν αυξηθεί το τελευταίο διάστημα».

Με πληροφορίες από BBC