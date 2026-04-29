Economist: «Ευτυχώς, είναι κορίτσι» – Πώς αλλάζει η προτίμηση των γονιών παγκοσμίως

Χωρίς ιδιαίτερη δημοσιότητα, συνέβη κάτι αξιοσημείωτο, αναφέρει σε δημοσίευμά του ο «The Economist»: η επιβλαβής πρακτική της άμβλωσης κοριτσιών απλώς και μόνο λόγω φύλου, έχει μειωθεί θεαματικά.

Το φαινόμενο άρχισε να εξαπλώνεται στα τέλη της δεκαετίας του 1980, σύμφωνα με το περιοδικό, όταν τα φθηνά υπερηχογραφήματα επέτρεψαν τον εύκολο προσδιορισμό του φύλου του εμβρύου.

Γονείς που επιθυμούσαν διακαώς έναν γιο, αλλά δεν ήθελαν μεγάλη οικογένεια ή, για παράδειγμα στην Κίνα, δεν τους επιτρεπόταν, άρχισαν συστηματικά να διακόπτουν κυήσεις θηλυκών εμβρύων. Παγκοσμίως, διευκρινίζει ο Economist, «το 2000 έλειπαν περίπου 1,6 εκατομμύρια κορίτσια από τον αριθμό γεννήσεων που θα αναμενόταν με βάση τη φυσιολογική αναλογία φύλων. Φέτος, ο αριθμός αυτός εκτιμάται ότι θα πέσει στις 200.000 και συνεχίζει να μειώνεται».

Millions of girls were aborted for being girls. Now parents often lean towards them https://t.co/IbfcU2f87G — The Economist (@TheEconomist) April 29, 2026

Εντυπωσιακά γρήγορη η εξασθένηση της προτίμησης για αγόρια σε περιοχές που ήταν έντονη

Η εξασθένηση της προτίμησης για αγόρια στις περιοχές όπου ήταν πιο έντονη, υπήρξε εντυπωσιακά γρήγορη. Η φυσιολογική αναλογία είναι περίπου 105 αγόρια για κάθε 100 κορίτσια, αναφέρει το περιοδικό, για να συνεχίσει: επειδή τα αγόρια έχουν ελαφρώς υψηλότερη παιδική θνησιμότητα, αυτό οδηγεί σε σχετική ισορροπία στην ενήλικη ζωή.

Η αναλογία φύλων κατά τη γέννηση, που κάποτε ήταν έντονα ανισόρροπη σε πολλές χώρες της Ασίας, έχει πλέον εξομαλυνθεί. Στην Κίνα μειώθηκε από 117,8 αγόρια ανά 100 κορίτσια το 2006 σε 109,8 πέρυσι, ενώ στην Ινδία από 109,6 το 2010 σε 106,8. Στη Νότια Κορέα έχει επιστρέψει πλήρως στο φυσιολογικό επίπεδο, αφού το 1990 είχε φτάσει το 115,7.

Το 2010, εξώφυλλο του The Economist χαρακτήριζε τη μαζική άμβλωση κοριτσιών ως «gendercide» (γενοκτονία φύλου). Η παγκόσμια υποχώρηση αυτού του φαινομένου είναι ευλογία, διευκρινίζει το περιοδικό παραθέτοντας και τους σχετικούς λόγους. Πρώτον, υποδηλώνει ότι φθίνουν οι παραδόσεις που το στήριζαν, όπως η πεποίθηση ότι οι άνδρες έχουν μεγαλύτερη αξία και η προσδοκία ότι μια κόρη θα υπηρετεί την οικογένεια του συζύγου της, ενώ οι γονείς χρειάζονται γιο για να τους φροντίσει στα γεράματα. Τέτοιες σεξιστικές αντιλήψεις δεν έχουν εξαφανιστεί, αλλά το γεγονός ότι υποχωρούν είναι ενθαρρυντικό.

Δεύτερον, σηματοδοτεί τη μείωση των προβλημάτων που δημιουργούσε η υπεροχή των ανδρών. Οι επιλεκτικές αμβλώσεις καταδίκασαν εκατομμύρια άνδρες σε δια βίου μοναξιά. Πολλοί από αυτούς, γνωστοί στην Κίνα ως «γυμνά κλαδιά», βίωναν έντονη απογοήτευση, η οποία είχε κοινωνικές συνέπειες, καθώς οι νεαροί ανύπαντροι άνδρες εμφανίζουν αυξημένη τάση προς τη βία.

Μελέτη σε έξι ασιατικές χώρες έδειξε αύξηση των βιασμών λόγω στρεβλής αναλογίας φύλων. Άλλες έρευνες συνέδεσαν το φαινόμενο με αύξηση της εγκληματικότητας στην Κίνα, ενίσχυση αυταρχικών πρακτικών αστυνόμευσης, αλλά και μεγαλύτερο κίνδυνο κοινωνικών συγκρούσεων. Η υποχώρηση της προτίμησης για αγόρια καθιστά τον κόσμο πιο ασφαλή.

The bias in favour of boys is shrinking in developing countries even as a preference for girls emerges in the rich world https://t.co/BL1mzeXmIT — The Economist (@TheEconomist) April 29, 2026

«Η αύξηση προτίμησης στα κορίτσια»

Σε ορισμένες περιοχές, ωστόσο, εμφανίζεται μια νέα τάση, και δεν είναι άλλη από την προτίμηση για κορίτσια. Είναι σαφώς πιο ήπια και γονείς δεν προχωρούν σε αμβλώσεις αγοριών, ενώ δεν υπάρχει χώρα με αισθητή υπεροχή κοριτσιών.

Η τάση φαίνεται κυρίως σε δημοσκοπήσεις και επιλογές γονιμότητας. Στην Ιαπωνία, ζευγάρια που επιθυμούν μόνο ένα παιδί προτιμούν έντονα τα κορίτσια. Σε ΗΠΑ και Σκανδιναβία, τα ζευγάρια είναι πιθανότερο να κάνουν περισσότερα παιδιά αν τα πρώτα είναι αγόρια, κάτι που υποδηλώνει ότι επιδιώκουν μια κόρη.

Στις υιοθεσίες, τα κορίτσια είναι πιο περιζήτητα. Και σε θεραπείες εξωσωματικής γονιμοποίησης, όπου επιτρέπεται η επιλογή φύλου, ολοένα και περισσότερες γυναίκες επιλέγουν κόρες.

Οι λόγοι ποικίλλουν, καθώς κάποιοι θεωρούν ότι τα κορίτσια μεγαλώνουν πιο εύκολα ή εκτιμούν χαρακτηριστικά που αποδίδονται στο θηλυκό φύλο. Σε ορισμένες κοινωνίες, εξακολουθεί να υπάρχει η αντίληψη ότι η φροντίδα των ηλικιωμένων γονέων είναι ευθύνη της κόρης.

Η αυξανόμενη ανησυχία για τις προοπτικές των αγοριών

Ωστόσο, η νέα προτίμηση αντανακλά και την αυξανόμενη ανησυχία για τις προοπτικές των αγοριών. Τα αγόρια είχαν πάντα μεγαλύτερη πιθανότητα παραβατικής συμπεριφοράς: παγκοσμίως, το 93% των κρατουμένων είναι άνδρες. Σε πολλές χώρες, υστερούν πλέον και εκπαιδευτικά. Στις πλούσιες χώρες, το 54% των νεαρών γυναικών έχει πανεπιστημιακό τίτλο, έναντι 41% των ανδρών. Οι άνδρες παραμένουν υπερεκπροσωπημένοι στην κορυφή, αλλά και στη βάση της κοινωνίας, συχνά απομονωμένοι και χωρίς προοπτικές.

Οι κυβερνήσεις ανησυχούν για τα προβλήματα των αγοριών. Δεδομένου ότι ωριμάζουν αργότερα, προτείνεται σε κάποιες περιπτώσεις να ξεκινούν το σχολείο αργότερα. Περισσότεροι άνδρες δάσκαλοι, ιδίως στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, θα μπορούσαν να λειτουργήσουν ως πρότυπα. Η ενίσχυση της επαγγελματικής κατάρτισης θα μπορούσε επίσης να κατευθύνει τους νέους σε επαγγέλματα που παραδοσιακά αποφεύγουν, όπως η νοσηλευτική. Η στήριξη των αγοριών δεν συνεπάγεται απαραίτητα εις βάρος των κοριτσιών.

Στο μέλλον, η τεχνολογία θα προσφέρει περισσότερες επιλογές, προσθέτει το περιοδικό. Ορισμένες είναι λιγότερο αμφιλεγόμενες, όπως η γενετική παρέμβαση για την αποφυγή σοβαρών κληρονομικών ασθενειών. Όμως, τι θα συμβεί αν οι τεχνολογίες επιλογής φύλου γίνουν ευρέως προσβάσιμες; Ήδη, σε θεραπείες γονιμότητας είναι δυνατό να επιλεγεί το φύλο του εμβρύου μέσω γενετικών ελέγχων. Οι τεχνικές αυτές είναι ακριβές, αλλά αναμένεται να γίνουν φθηνότερες.

Παράλληλα, όλο και περισσότεροι γονείς θα μπορούν να μαθαίνουν νωρίς γενετικά χαρακτηριστικά μέσω απλών εξετάσεων αίματος. Οι εξετάσεις αυτές αποκαλύπτουν ήδη το φύλο. Κάποιοι που επιθυμούν κόρη ενδέχεται να προχωρούν σε φαρμακευτική διακοπή κύησης για να αποφύγουν τη γέννηση αγοριού.

Πώς θα άλλαζε μία πατριαρχική κοινωνία

Μια «υπεροχή γυναικών» δεν θα ήταν τόσο προβληματική όσο η υπεροχή ανδρών, καταλήγει το περιοδικό. Είναι λιγότερο πιθανό να οδηγήσει σε βία. Κάποιοι θα μπορούσαν να υποθέσουν ότι ένας κόσμος με περισσότερες γυναίκες θα ήταν πιο ειρηνικός και καλύτερα οργανωμένος.

Ωστόσο, μια σημαντική ανισορροπία θα μπορούσε να δημιουργήσει νέες δυναμικές στις σχέσεις, με πιθανές δυσκολίες για όσους αναζητούν σύντροφο.

Η υποχώρηση της «μάχης» κατά των κοριτσιών είναι λόγος για αισιοδοξία. Όμως, το τι θα ακολουθήσει δεν είναι απαραίτητα απλό ή χωρίς προκλήσεις.

Με πληροφορίες από Economist