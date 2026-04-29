Καρκίνος: Οι 11 μορφές που αυξάνονται στους νέους, συμφωνα με το Imperial College και το ICR

Μια εκτενής έρευνα του Ινστιτούτου Έρευνας για τον Καρκίνο και του κορυφαίου πανεπιστημίου Imperial College του Λονδίνου, παρουσίασε τις 11 μορφές καρκίνου που εμφανίζονται όλο και πιο συχνά στους νέους στην Αγγλία.

Παρά τα ευρήματα, οι επιστήμονες τόνισαν ότι ο καρκίνος στους νέους εξακολουθεί να είναι σπάνιος και ότι ο καθένας μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, ακολουθώντας έναν υγιεινό τρόπο ζωής.

Καρκίνος στους νέους: Η περίπτωση του Μπράντλεϊ Κουμπς

Ο λόγος που ο καρκίνος αυξάνεται σε άτομα στα τέλη της εφηβείας, στα 20, στα 30 και στα 40 τους χρόνια, «αποτελεί γρίφο για τους επιστήμονες εδώ και χρόνια», σχολιάζει το δίκτυο, ανατρέχοντας στην ιστορία του Μπράντλεϊ Κουμπς από το Πόρτσμουθ. Ο Κουμπς ήταν μόλις 23 ετών όταν πέθανε από καρκίνο του παχέος εντέρου.

Η μητέρα του, Καρολάιν Μούσντεϊλ, είπε ότι, παρά το γεγονός ότι παρουσίαζε πολλά «προειδοποιητικά» συμπτώματα καρκίνου του παχέος εντέρου, αυτά δεν ελήφθησαν σοβαρά υπόψη, καθώς θεωρήθηκε πολύ νέος για να πάσχει από την ασθένεια. «Ήταν ένας αρκετά γυμνασμένος και υγιής νεαρός που επρόκειτο να υπογράψει συμβόλαιο ως ποδοσφαιριστής. Δεν υπήρχε τίποτα που να τον έθετε προφανώς σε κίνδυνο», σύμφωνα με τη μητέρα του.

Όμως, μετά το πρώτο του έτος στο πανεπιστήμιο, άρχισε να χάνει πολύ βάρος και παρουσίαζε πόνο στην κοιλιά. Στη συνέχεια εμφανίστηκε διάρροια και αίμα στα κόπρανα.

Χρειάστηκαν 18 μήνες από την εμφάνιση των συμπτωμάτων μέχρι τη διάγνωσή του. Όταν τελικά υποβλήθηκε σε κολονοσκόπηση, ο όγκος είχε μεγαλώσει τόσο πολύ που εμπόδιζε την είσοδο της κάμερας. Η χειρουργική επέμβαση και η χημειοθεραπεία δεν κατάφεραν να σταματήσουν την εξάπλωση του όγκου και ο Μπράντλεϊ πέθανε.

Καρκίνος: Οι 11 μορφές που εμφανίζονται όλο και πιο συχνά στους νέους στην Αγγλία

Σπάνια γνωρίζουμε τον λόγο για τον οποίο κάποιος αναπτύσσει καρκίνο. Ωστόσο, μια ομάδα επιστημόνων ανέλυσε τις τάσεις στην Αγγλία, τόσο όσον αφορά τον καρκίνο όσο και τον τρόπο ζωής μας, προκειμένου να διαπιστώσει αν θα μπορούσε να εντοπίσει κάποιο μοτίβο.

Αποδείχθηκε ότι, εκτός από τον καρκίνο του παχέος εντέρου, αυξάνονται επίσης οι περιπτώσεις:

καρκίνου του θυρεοειδούς,

του πολλαπλού μυελώματος,

του ήπατος,

των νεφρών,

της χοληδόχου κύστης,

του παγκρέατος,

του ενδομητρίου,

του στόματος,

του μαστού

και των ωοθηκών.

Ο καρκίνος του εντέρου και του μαστού είναι οι πιο συνηθισμένοι στους νεότερους ενήλικες, με συνολικά 11.500 περιπτώσεις ετησίως, ενώ ο καρκίνος του παγκρέατος και της χοληδόχου κύστης είναι πολύ πιο σπάνιοι.

Μόνο ο καρκίνος του εντέρου και των ωοθηκών αυξανόταν αποκλειστικά στους νέους, ενώ οι άλλοι εννέα αυξάνονταν και στους ηλικιωμένους.

Καρκίνος στους νέους: Τα πρότυπα συμπεριφοράς που αυξάνουν τον κίνδυνο

Η μελέτη, που πραγματοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Έρευνας για τον Καρκίνο και το Imperial College του Λονδίνου, ανέλυσε επίσης τα πρότυπα συμπεριφοράς που είναι ήδη γνωστό ότι αυξάνουν τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου.

Ωστόσο, τα επίπεδα καπνίσματος, η κατανάλωση αλκοόλ, τα επίπεδα σωματικής άσκησης, η ποσότητα κόκκινου και επεξεργασμένου κρέατος καθώς και ο αριθμός των διατροφών με χαμηλή περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες, απεδείχθη ότι είτε βελτιώνονταν είτε παρέμεναν σταθερά.

Όλες αυτές οι συμπεριφορές παίζουν ρόλο στην εμφάνιση του καρκίνου, αλλά δεν εξηγούν γιατί έχει αυξηθεί η συχνότητα εμφάνισής του, τονίζεται στο δημοσίευμα του BBC.

Σύμφωνα με την έκθεση, τα μόνα στοιχεία που συσχετίζονταν με την αύξηση των περιπτώσεων καρκίνου ήταν τα ποσοστά υπέρβαρων και παχύσαρκων, τα οποία παρουσιάζουν ανοδική τάση από τη δεκαετία του 1990. Ο επιπλέον λιπώδης ιστός πιστεύεται ότι αλλοιώνει τις ορμόνες του οργανισμού, όπως η ινσουλίνη, γεγονός που μπορεί να επηρεάσει τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου.

Ωστόσο, και αυτή η απάντηση παραμένει «θολή».

Υπολογίζεται ότι σχεδόν το 40% των καρκίνων παγκοσμίως μπορεί να προληφθεί μέσω επιλογών στον τρόπο ζωής, όπως η αποφυγή του καπνίσματος και πως επτά εκατομμύρια περιπτώσεις ετησίως μπορούν να προληφθούν, σύμφωνα με την έκθεση.

«Είναι πολύ ανησυχητικό να μαθαίνουμε ότι οι περιπτώσεις καρκίνου αυξάνονται στους νέους», δήλωσε η καθηγήτρια Montserrat García Closas, από το Ινστιτούτο Έρευνας για τον Καρκίνο, στο BBC.

Οι ερευνητές ανέφεραν επίσης ότι, μπορεί οι περιπτώσεις καρκίνου στους νέους αυξάνονται, αλλά εξακολουθούν να είναι πολύ λιγότερες σε σύγκριση με τις περιπτώσεις καρκίνου στις μεγαλύτερες ηλικιακές ομάδες.

Ένας στους 1.000 νέους (ηλικίας 20, 30 και 40 ετών) διαγιγνώσκεται με καρκίνο κάθε χρόνο, σε σύγκριση με περίπου έναν στους 100 στις μεγαλύτερες ηλικιακές ομάδες (50, 60 και 70 ετών), σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε το BBC.

Τα ευρήματα δημοσιεύθηκαν στο περιοδικό BMJ Oncology