Μυστήριο με παλαιστινιακή σημαία πάνω από το Δουβλίνο - Οι αρχές δεν μπορούν να τη κατεβάσουν

Η σημαία εμφανίστηκε τον περασμένο Σεπτέμβριο στην κορυφή του The Spire, της μεταλλικής κατασκευής ύψους 120 μέτρων που δεσπόζει στο κέντρο της πόλης

Η σημαία στην κορυφή του The Spire στο Δουβλίνο / Φωτ.: Χ
Μία σημαία της Παλαιστίνης που τοποθετήθηκε πριν από επτά μήνες στην κορυφή του The Spire, του ψηλότερου μνημείου στο Δουβλίνο, παραμένει στη θέση της, καθώς οι αρχές δηλώνουν ότι δεν έχουν βρει ασφαλή και πρακτικό τρόπο να την απομακρύνουν.

Η σημαία εμφανίστηκε τον περασμένο Σεπτέμβριο στην κορυφή της μεταλλικής κατασκευής ύψους 120 μέτρων, που δεσπόζει στην οδό O’Connell Street, στο κέντρο της ιρλανδικής πρωτεύουσας. Έκτοτε, κάθε σχέδιο απομάκρυνσής της έχει απορριφθεί ως υπερβολικά επικίνδυνο, δαπανηρό ή αναποτελεσματικό.

Όπως προκύπτει από εσωτερική αλληλογραφία που δημοσίευσε η Irish Times, οι μηχανικοί σκέφτηκαν να προσεγγίσουν το μνημείο με σχοινιά, να στήσουν ειδικές σκάλες ή να χρησιμοποιήσουν γερανό 300 τόνων. Τελικά, όλες οι επιλογές απορρίφθηκαν.

Όπως αναφέρεται στα έγγραφα, ένας μηχανικός επισήμανε ότι ακόμη και αν η σημαία κατέβαινε, θα μπορούσε εύκολα να τοποθετηθεί νέα. Εκτίμησε επίσης ότι έχουν πλέον εξαντληθεί οι διαθέσιμες λύσεις προσέγγισης του μνημείου από το έδαφος.

Η σημαία βρίσκεται περίπου στα 105 μέτρα και θεωρείται πιθανό ότι τοποθετήθηκε με χρήση drone, αν και κανένα άτομο ή οργάνωση δεν έχει αναλάβει την ευθύνη. Είναι στερεωμένη σε κυκλικό πλαίσιο κοντά στην κορυφή της κατασκευής.

Παρά το γεγονός ότι δεν είναι πάντα ορατή από το δρόμο, καθώς συχνά τυλίγεται λόγω του ανέμου, αρκετοί κάτοικοι δηλώνουν θετικοί στην παρουσία της όταν ενημερώνονται. Η Ιρλανδία συγκαταλέγεται στις πιο έντονες επικριτικές φωνές εντός της ΕΕ για τις ισραηλινές επιχειρήσεις στη Γάζα και τη Δυτική Όχθη.

Η Ireland Palestine Solidarity Campaign χαιρέτισε δημόσια την ενέργεια, κάνοντας λόγο για «επίτευγμα ακροβατικής ικανότητας ή ευρηματικότητας».

Το The Spire ανεγέρθηκε το 2003 και η επίσημη ονομασία του είναι Monument of Light. Πρόκειται για ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα σύμβολα του Δουβλίνου και βρίσκεται απέναντι από το Γενικό Ταχυδρομείο, ιστορικό σημείο της εξέγερσης του 1916 στην Ιρλανδία.

Μέχρι στιγμής, οι δημοτικές αρχές δεν έχουν ανακοινώσει νέο σχέδιο για την απομάκρυνση της σημαίας.

Με πληροφορίες από Guardian

 
 
