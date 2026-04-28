Φωτογράφος απαθανάτισε φαινόμενο που μπορεί να διαρκεί ένα χιλιοστό του δευτερολέπτου

Ο φωτογράφος Paul Smith κατάφερε να καταγράψει ένα σπάνιο στιγμιότυπο φυσικού φαινομένου.

Κατά τη διάρκεια «μιας αποστολής καταδίωξης καταιγίδων», όπως γράφει το National Geographic, στο Big Bend National Park του Τέξας, «ο φωτογράφος Paul Smith αποτύπωσε αυτό που οι επιστήμονες αποκαλούν “παροδικό φωτεινό φαινόμενο” (TLE), δηλαδή μια σύντομη ηλεκτρική λάμψη πάνω από τα σύννεφα της καταιγίδας, που μπορεί να διαρκέσει λιγότερο ακόμη και από ένα χιλιοστό του δευτερολέπτου».

Η αναζήτησή τους, όπως λέει ο ίδιος, είναι «σαν ψάρεμα σε βαθιά νερά στην ανώτερη ατμόσφαιρα - δεν ξέρεις τι θα βρεις».

Όταν ανάρτησε τη φωτογραφία στο προφίλ του στο Instagram, είχε επισημάνει στη λεζάντα: «Η απλή ομορφιά ενός κόκκινου φωτοστέφανου στον σκοτεινό ουρανό. Μας θυμίζει ότι η φύση είναι κάτι παραπάνω από εκπληκτική».

Τη φωτογραφία αναδημοσίευσε το National Geographic, μέσω του επίσημου Instagram προφίλ του, συγκεντρώνοντας περισσότερα από 130.000 likes και εκατοντάδες σχόλια από τις πρώτες ώρες της ανάρτησης.