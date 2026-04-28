Φωτογράφος απαθανάτισε φαινόμενο που μπορεί να διαρκεί ένα χιλιοστό του δευτερολέπτου

Το εντυπωσιακό στιγμιότυπο που εξασφάλισε Paul Smith από το Τέξας

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ NATIONAL GEOGRAPHIC ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ
Η φωτογραφία του Paul Smith
Ο φωτογράφος Paul Smith κατάφερε να καταγράψει ένα σπάνιο στιγμιότυπο φυσικού φαινομένου.

Κατά τη διάρκεια «μιας αποστολής καταδίωξης καταιγίδων», όπως γράφει το National Geographic, στο Big Bend National Park του Τέξας, «ο φωτογράφος Paul Smith αποτύπωσε αυτό που οι επιστήμονες αποκαλούν “παροδικό φωτεινό φαινόμενο” (TLE), δηλαδή μια σύντομη ηλεκτρική λάμψη πάνω από τα σύννεφα της καταιγίδας, που μπορεί να διαρκέσει λιγότερο ακόμη και από ένα χιλιοστό του δευτερολέπτου».

Η αναζήτησή τους, όπως λέει ο ίδιος, είναι «σαν ψάρεμα σε βαθιά νερά στην ανώτερη ατμόσφαιρα - δεν ξέρεις τι θα βρεις».

Όταν ανάρτησε τη φωτογραφία στο προφίλ του στο Instagram, είχε επισημάνει στη λεζάντα: «Η απλή ομορφιά ενός κόκκινου φωτοστέφανου στον σκοτεινό ουρανό. Μας θυμίζει ότι η φύση είναι κάτι παραπάνω από εκπληκτική».

Τη φωτογραφία αναδημοσίευσε το National Geographic, μέσω του επίσημου Instagram προφίλ του, συγκεντρώνοντας περισσότερα από 130.000 likes και εκατοντάδες σχόλια από τις πρώτες ώρες της ανάρτησης.

ΒΡΑΔΥΠΟΔΑΣ ΜΗΝΥΜΑ

Περιβάλλον / Γιατί η viral φωτογραφία με τον βραδύποδα που «αγκαλιάζει» έναν στύλο προκαλεί ανησυχία;

Ο φωτογράφος Emmanuel Tardy εξασφάλισε ένα στιγμιότυπο που, με την πρώτη ματιά, μοιάζει χαριτωμένο, όμως «κρύβει» μια προειδοποίηση για τη σκληρή πραγματικότητα που διέπει πλέον τη σχέση ανθρώπου και φύσης
THE LIFO TEAM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Η Marina Summers γράφει ιστορία ως η πρώτη τρανς γυναίκα που θα παρουσιάσει το Miss Universe Philippines

Διεθνή / Η Marina Summers γράφει ιστορία ως η πρώτη τρανς γυναίκα που θα παρουσιάσει το Miss Universe Philippines

Η σταρ του Drag Race θα παρουσιάσει την τελετή στέψης του Miss Universe Philippines στις 2 Μαΐου, επιστρέφοντας στη σκηνή όπου το 2024 είχε γίνει η πρώτη drag queen που εμφανίστηκε στον θεσμό.
THE LIFO TEAM
ΕΠΙΘΕΣΗ ΟΥΑΣΙΝΓΚΤΟΝ ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ

Διεθνή / Πυροβολισμοί στην Ουάσινγκτον: Από τα video games στην πολιτική οργή - Τι αποκαλύπτουν οι αναρτήσεις του δράστη

Οι διαδικτυακές αναρτήσεις του 31χρονου Κόουλ Τόμας Άλεν αποκαλύπτουν μια σταδιακή μετάβαση από περιεχόμενο σχετικό με βιντεοπαιχνίδια σε ακραία πολιτικά μηνύματα μίσους για τον Τραμπ και την κυβέρνησή του
THE LIFO TEAM
 
 