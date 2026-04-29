Τέμπη: Το Δημόσιο δεν θα ασκήσει ένδικα μέσα για αποζημιώσεις - Παραιτείται από προηγούμενα αιτήματα

Την εισήγηση του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκου Πιερρακάκη και του αναπληρωτή υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, Κωνσταντίνου Κυρανάκη, σχετικά με τις αποζημιώσεις για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, ενέκρινε το Υπουργικό Συμβούλιο.

Στη σχετική εισήγηση, το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη της 28ης Φεβρουαρίου 2023 χαρακτηρίζεται ως «υπόθεσης ιδιαίτερης κοινωνικής σημασίας», ενώ αποφασίστηκε η μη άσκηση ενδίκων μέσων από τους φορείς της Κεντρικής Κυβέρνησης στις σχετικές δικαστικές υποθέσεις.

Η ρύθμιση αφορά τις αποζημιώσεις που επιδικάζονται στους συγγενείς των θυμάτων για την ψυχική οδύνη που υπέστησαν, καθώς και για ηθική βλάβη στους τραυματίες.

Τέμπη: Το Δημόσιο δεν θα ασκεί ένδικα μέσα

Στο πλαίσιο αυτό, το Δημόσιο δεν θα ασκεί ένδικα μέσα κατά των σχετικών αποφάσεων, ενώ θα παραιτείται και από όσα έχουν ήδη ασκηθεί, ώστε να μην παρατείνονται οι δικαστικές διαδικασίες και η ταλαιπωρία των ανθρώπων που επλήγησαν.

Η κατεύθυνση αυτή είχε προαναγγελθεί από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη και εντάσσεται σε μια σταθερή προσπάθεια της Πολιτείας τα τελευταία χρόνια να στηρίζει ουσιαστικά όσους βρέθηκαν αντιμέτωποι με μεγάλες τραγωδίες.

Στο ίδιο πνεύμα είχαν κινηθεί και οι αποφάσεις για το Μάτι και τη Μάνδρα, με στόχο να περιοριστεί η πολύχρονη δικαστική ταλαιπωρία των πληγέντων, ενώ και για τις πρώτες εκδικασθείσες αποφάσεις αποζημιώσεων για τα Τέμπη, το δημόσιο είχε αποσυρθεί από το δικαίωμα άσκησης αναίρεσης, κατόπιν παρότρυνσης του Αναπληρωτή Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Κωνσταντίνου Κυρανάκη.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ

