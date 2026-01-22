Κίνα: Συλλήψεις για αναρτήσεις με «γκέι πάντα» εν μέσω καταστολής των ΛΟΑΤΚΙ

Χειροπέδες σε δύο άνδρες από την Κίνα πέρασαν οι αρχές, καθώς κατηγορούνται πως παρήγαγαν και διέδωσαν μια εικόνα, που είχε δημιουργηθεί με τεχνητή νοημοσύνη και απεικόνιζε δύο πάντα στην πόλη Τσενγκτού να επιδεικνύουν «ομοφυλοφιλική συμπεριφορά».

Οι αρχές μιλούν για επιχείρηση καταστολής προσπαθειών «κακόβουλης σύνδεσης» της ομοφυλοφιλίας με συγκεκριμένες κινεζικές πόλεις.

Η Τσενγκτού , εκτός από τη φήμη της ως «πρωτεύουσα των πάντα», διαθέτει μία από τις πιο ζωντανές και ανεκτικές πολιτιστικές σκηνές στην Κίνα.

Κίνα: Ποιοι είναι οι «ύποπτοι»

Οι φερόμενοι ως ύποπτοι για τις κινεζικές αρχές, ένας 29χρονος από τη βορειοανατολική, αποβιομηχανοποιημένη επαρχία Λιαονίνγκ και ένας 33χρονος από το τεχνολογικό κέντρο της Χανγκζού, κατηγορούνται ότι ανάρτησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μια εικόνα, φερόμενη ως στιγμιότυπο ειδησεογραφικού ρεπορτάζ, στην οποία ένα αρσενικό πάντα φαίνεται να καβαλά ένα άλλο, σε συνθήκες αιχμαλωσίας.

Η λεζάντα έγραφε: «Chengdu: Δύο αρσενικά γιγάντια πάντα της Σιτσουάν ζευγαρώνουν με επιτυχία για πρώτη φορά χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση».

Οι δύο άνδρες τέθηκαν υπό κράτηση και οι λογαριασμοί τους στα social media ανεστάλησαν, σύμφωνα με ανακοίνωση της τοπικής αστυνομίας. Οι αρχές τους κατηγορούν ότι «διέδωσαν ψευδείς ειδήσεις», οι οποίες «προκάλεσαν κύμα παρερμηνειών, διέταξαν την τάξη στον κυβερνοχώρο και είχαν αρνητικό κοινωνικό αντίκτυπο». Δεν διευκρινίστηκε η διάρκεια της κράτησής τους.

Κίνα: Γνωστή για την καταστολή των ΛΟΑΤΚΙ+ δικαιωμάτων

Οι συλλήψεις αυτές έρχονται λίγο μετά από δύο ακόμη πρόσφατα περιστατικά, στα οποία άτομα συνελήφθησαν για περιεχόμενο που θεωρήθηκε ότι «προωθεί» ομοφυλοφιλική συμπεριφορά.

Σε μία περίπτωση, 25χρονος από τη Σιτσουάν συνελήφθη την προηγούμενη εβδομάδα επειδή ανήρτησε βίντεο που, σύμφωνα με τις αρχές, «υπονοούσαν» ότι οι άνδρες της Chengdu στερούνται ανδρισμού και «στιγμάτιζαν τον ανδρικό πληθυσμό της πόλης». Σε άλλη υπόθεση, 23χρονος από τη Σαντόνγκ -γνωστός στα social media για βίντεο που κάνει στον δρόμο, όπου φλερτάρει άνδρες περαστικούς και επιβάτες του μετρό- συνελήφθη επίσης, σύμφωνα με κρατικά μέσα.

Η αστυνομία υποστηρίζει ότι πρόκειται για ετεροφυλόφιλο άνδρα που χρησιμοποιούσε queer θεματολογία για να αυξήσει την επισκεψιμότητα, καθώς τέτοιου είδους βίντεο έχουν συγκεκριμένο κοινό, κυρίως γυναίκες και νεότερους χρήστες.

Σύμφωνα με αναλυτές, όλα αυτά δείχνουν ξεκάθαρα ότι οι κινεζικές αρχές επιχειρούν να περιορίσουν το διαδικτυακό περιεχόμενο και τις συζητήσεις γύρω από ΛΟΑΤΚΙ ταυτότητες, χωρίς να εξαιρούν ούτε τη σάτιρα ούτε την παρωδία, την ώρα που ο κοινωνικός συντηρητισμός ενισχύεται.

Τα τελευταία χρόνια, οι κινεζικές αρχές έχουν εντείνει την καταστολή των ΛΟΑΤΚΙ δικαιωμάτων, κλείνοντας δημοφιλείς εφαρμογές γνωριμιών και αναγκάζοντας οργανώσεις υπεράσπισης να διακόψουν τη δράση τους. Ακόμη και στην Chengdu -που ήταν γνωστή για τη σχετική ανεκτικότητά της- μπαρ, καφέ και χώρους συνάντησης της κοινότητας κλείνουν, ενώ οι συγκεντρώσεις περνούν στην παρανομία.

«Υπήρχε μια ζωντανή γκέι σκηνή στην Chengdu και τα ΛΟΑΤΚΙ άτομα ήταν ορατά και αποδεκτά», λέει ο ακτιβιστής Kenneth Cheung, ιδρυτής της οργάνωσης Rainbow China. «Τώρα, αυτή η κουλτούρα αντιμετωπίζει ολοένα και περισσότερες δυσκολίες», ιδίως μετά τις πρόσφατες συλλήψεις.

