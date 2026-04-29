Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η φωτογραφία για την επέτειο των 15 χρόνων γάμου με την Κέιτ Μίντλετον

Το ζευγάρι παντρεύτηκε το 2011 και έχει αποκτήσει τρία παιδιά

Φωτογραφία: Instagram
Ο πρίγκιπας και η πριγκίπισσα της Ουαλίας μοιράστηκαν ένα νέο οικογενειακό πορτρέτο με αφορμή τη συμπλήρωση 15 χρόνων γάμου.

Στη φωτογραφία, ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και η Κέιτ Μίντλετον ποζάρουν ξαπλωμένοι στο γρασίδι, χαμογελαστοί, έχοντας δίπλα τους τα τρία παιδιά τους καθώς και τον σκύλο της οικογένειας, σε στιγμιότυπο από τις διακοπές του Πάσχα.

Η φωτογραφία τραβήχτηκε στην Cornwall από τον φωτογράφο Matt Porteous.

Η εικόνα αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης συνοδευόμενη από ένα emoji καρδιάς και τη λεζάντα: «Γιορτάζοντας 15 χρόνια γάμου».

Το βασιλικό ζευγάρι παντρεύτηκε το 2011 στο Westminster Abbey, σε μια λαμπρή τελετή που μεταδόθηκε τηλεοπτικά σε ολόκληρο τον κόσμο και παρακολούθησαν, σύμφωνα με εκτιμήσεις, δισεκατομμύρια θεατές.

Ο Ουίλιαμ και η Κέιτ γνωρίστηκαν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους στο University of St Andrews και τα τρία πρώτα χρόνια του γάμου τους έζησαν στο Anglesey, όπου ο πρίγκιπας Ουίλιαμ εκπαιδεύτηκε ως πιλότος ελικοπτέρου έρευνας και διάσωσης της Royal Air Force.

«Λάτρεψα τον χρόνο που πέρασα εδώ. Ήταν υπέροχα… Μου λείπει πολύ. Μου λείπει η δουλειά, μου λείπει η συντροφικότητα», δήλωσε ο πρίγκιπας Ουίλιαμ σε εκπαιδευόμενους την Τρίτη, προσθέτοντας: «Ο χρόνος εδώ περνά γρήγορα. Όταν κοιτάξετε πίσω, θα το θυμάστε με αγάπη».

Το ζευγάρι απέκτησε το πρώτο του παιδί, τον πρίγκιπα Τζορτζ, το 2013, ενώ ακολούθησαν η πριγκίπισσα Σάρλοτ το 2015 και ο πρίγκιπας Λούις το 2018.

Με πληροφορίες από BBC

ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ ΙΡΑΝ ΣΤΕΝΑ ΤΟΥ ΟΡΜΟΥΖ

Διεθνή / Ο Τραμπ εξακολουθεί να απορρίπτει την πρόταση του Ιράν και συζητά την παράταση του ναυτικού αποκλεισμού

Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου αποκάλυψε ότι ο Τραμπ εξετάζει μέτρα για τη σταθεροποίηση των παγκόσμιων αγορών πετρελαίου, καθώς και τρόπους περιορισμού των επιπτώσεων του ναυτικού αποκλεισμού στους Αμερικανούς καταναλωτές
THE LIFO TEAM
ΝΤΕΙΒΙΝΤ ΚΟΠΕΡΦΙΛΝΤ ΤΖΕΦΡΙ ΕΠΣΤΑΙΝ ΝΤΕΙΒΙΝΤ ΜΠΛΕΙΝ

Διεθνή / Αρχεία του FBI αποκαλύπτουν στενές σχέσεις του Έπσταϊν με τον Ντέιβιντ Κόπερφιλντ και τον Ντέιβιντ Μπλέιν

Οι διάσημοι ταχυδακτυλουργοί Ντέιβιντ Μπλέιν και Ντέιβιντ Κόπερφιλντ είχαν στενές σχέσεις με τον Τζέφρι Έπσταϊν σύμφωνα με αρχεία από το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης
THE LIFO TEAM
Πρώτη φορά ο Πάπας Λέων ΙΔ΄ μίλησε για τους LGBTQ+ Καθολικούς - και έβαλε όριο στις ευλογίες

Διεθνή / Πρώτη φορά ο Πάπας Λέων ΙΔ΄ μίλησε για τους LGBTQ+ Καθολικούς και έβαλε όριο στις ευλογίες

Ο πρώτος Αμερικανός Πάπας δήλωσε ότι η Εκκλησία δεν πρέπει να διχάζεται γύρω από τη σεξουαλικότητα, ξεκαθαρίζοντας όμως ότι δεν σκοπεύει να πάει πέρα από τη γραμμή του Φραγκίσκου για τις άτυπες ευλογίες ομόφυλων ζευγαριών.
THE LIFO TEAM
Ο γκέι Καθολικός σχεδιαστής που ντύνει τον Πάπα

Διεθνή / Ο γκέι Καθολικός σχεδιαστής που ντύνει τον Πάπα

Ο Ιταλός Filippo Sorcinelli δημιουργεί εδώ και πάνω από 20 χρόνια τελετουργικά άμφια για το Βατικανό. Μετά τον Βενέδικτο ΙΣΤ΄ και τον Φραγκίσκο, τα σχέδιά του φορέθηκαν και από τον Πάπα Λέοντα ΙΔ΄, που βρέθηκε στη λίστα της Vogue με τους πιο καλοντυμένους ανθρώπους του 2025.
THE LIFO TEAM
 
 