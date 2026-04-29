Γιος Ινδού δισεκατομμυριούχου προσφέρεται να σώσει τους ιπποπόταμους του Εσκομπάρ

Ο γιος ενός Ινδού δισεκατομμυριούχου προσφέρθηκε να βοηθήσει την Κολομβία να απαλλαγεί από ένα πρόβλημα με το οποίο παλεύει εδώ και χρόνια: ένα κοπάδι ιπποπόταμων που συνδέεται με τον διαβόητο βαρόνο των ναρκωτικών Πάμπλο Εσκομπάρ.

Ο Εσκομπάρ, ο οποίος σκοτώθηκε από πυροβολισμούς της αστυνομίας το 1993, εισήγαγε παράνομα εξωτικά ζώα, μεταξύ των οποίων ένα αρσενικό και ένα θηλυκό ιπποπόταμο, γνωστοί ως «ιπποπόταμοι της κοκαΐνης».

Ο πληθυσμός τους αυξήθηκε και η Κολομβία δοκίμασε διάφορες μεθόδους ελέγχου -συμπεριλαμβανομένης της ευνουχισμού- χωρίς αποτέλεσμα. Έχει αποφασίσει να θανατώσει περίπου 80 από τα ζώα.

Ο Ανάντ Αμπάνι, γιος του πλουσιότερου άνδρα της Ασίας, Μουκές Αμπάνι, δηλώνει ότι είναι «πρόθυμος να δεχτεί και να φροντίσει» τα ζώα στον ιδιωτικό ζωολογικό κήπο του, το Vantara, στην πολιτεία Γκουτζαράτ της Ινδίας. Η Κολομβία δεν έχει σχολιάσει την προσφορά.

Οι ιπποπόταμοι του Εσκομπάρ

Σε επιστολή προς τον υπουργό Περιβάλλοντος της Κολομβίας, ο διευθύνων σύμβουλος του ζωολογικού κήπου του Αμπάνι δήλωσε ότι είναι έτοιμοι να προσφέρουν στο κοπάδι «δια βίου φροντίδα» στην Ινδία.

Η επιστολή, που δημοσιεύτηκε στον λογαριασμό του ζωολογικού κήπου στο Instagram, ανέφερε ότι «στην καρδιά αυτής της πρότασης βρίσκεται η πεποίθηση του Vantara ότι κάθε ζωή έχει σημασία και ότι έχουμε κοινή ευθύνη να προστατεύουμε τη ζωή όπου είναι δυνατόν».

Ο Εσκομπάρ κρατούσε τους ιπποπόταμους στο ράντσο του, την Hacienda Nápoles, μια πολυτελή έκταση που βρίσκεται περίπου 250 χλμ. βορειοδυτικά της πρωτεύουσας Μπογκοτά.

Μετά το θάνατό του, το ζευγάρι αφέθηκε ελεύθερο και πολλαπλασιάστηκε κατά μήκος της λεκάνης του κύριου ποταμού της Κολομβίας, του Μαγδαλένα.

Οι προσπάθειες να περιοριστεί η αύξηση του πληθυσμού απέτυχαν, καθώς η έλλειψη αρπακτικών και η εύφορη και βαλτώδης περιοχή παρείχαν ιδανικές συνθήκες για την ανάπτυξη αυτού του ιθαγενούς αφρικανικού ζώου.

Κολομβιανοί περιβαλλοντολόγοι υποστηρίζουν ότι οι ιπποπόταμοι, που θεωρούνται το μεγαλύτερο κοπάδι εκτός Αφρικής, αποτελούν εισερχόμενο είδος και έχουν εκτοπίσει την αυτόχθονη πανίδα.

Οι αλιευτικές κοινότητες κατά μήκος του ποταμού Μαγδαλένα έχουν δεχτεί επιθέσεις από ιπποπόταμους – ένα από τα μεγαλύτερα χερσαία ζώα, με τα ενήλικα αρσενικά να ζυγίζουν έως και τρεις τόνους.

Ο ζωολογικός κήπος του Ανάντ Αμπάνι

Ο ζωολογικός κήπος Vantara φιλοξενεί 2.000 είδη, μεταξύ των οποίων ελέφαντες, τίγρεις και άλλα ζώα.

Εκτείνεται σε έκταση 3.500 στρεμμάτων και βρίσκεται στο Τζαμναγκάρ, όχι μακριά από το διυλιστήριο πετρελαίου του Μουκές Αμπάνι – το μεγαλύτερο στον κόσμο.

Ήταν ένας από τους χώρους όπου πραγματοποιήθηκαν οι πολυτελείς προγαμιαίες εκδηλώσεις του Ανάντ Αμπάνι, οι οποίες έγιναν πρωτοσέλιδο σε όλο τον κόσμο το 2024.

Ο ιδιωτικός ζωολογικός κήπος έχει δεχτεί κριτική από ακτιβιστές για την άγρια φύση και περιβαλλοντολόγους για πολλούς λόγους, συμπεριλαμβανομένης της ακαταλληλότητας του ζεστού και ξηρού κλίματος της περιοχής για ορισμένα από τα ζώα.

Ο Πάμπλο Εσκομπάρ ήταν ο αρχηγός του καρτέλ του Μεδεγίν και αποκαλούνταν «βασιλιάς της κοκαΐνης», έχοντας συγκεντρώσει περιουσία ύψους περίπου 30 δισ. δολαρίων μέσω της διακίνησης ναρκωτικών στο Μαϊάμι και στις νότιες πολιτείες των ΗΠΑ.

Η τρομοκρατική του κυριαρχία διήρκεσε πάνω από μια δεκαετία και περιλάμβανε απαγωγές, εκατοντάδες δολοφονίες, δωροδοκίες, βομβιστικές επιθέσεις και διαμάχες για την επικράτηση της επικράτειας με αντίπαλους βαρόνους των ναρκωτικών – καθώς και μια σύντομη θητεία ως εκλεγμένος πολιτικός.

Με πληροφορίες από BBC

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Δύο ιπποπόταμοι έφτασαν σε θεματικό πάρκο της Βρετανίας μετά από ταξίδι σε όλη την Ευρώπη