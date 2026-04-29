Τζέιμς Κόμεϊ: Παραδόθηκε ο πρώην διευθυντής του FBI - Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει

Ο πρώην διευθυντής του FBI, Τζέιμς Κόμεϊ (James Comey), παραδόθηκε την Τετάρτη στις αρχές σε ομοσπονδιακό δικαστήριο στην πολιτεία της Βιρτζίνια, σύμφωνα με πρόσωπο που έχει γνώση της υπόθεσης.

Κατά την παράδοσή του τέθηκε υπό σύλληψη ενόψει της πρώτης εμφάνισής του στο δικαστήριο, η οποία διήρκεσε λιγότερο από 10 λεπτά.

Σε βάρος του έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για απειλή κατά του προέδρου και για διακίνηση απειλής μέσω διακρατικών επικοινωνιών, σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα.

JUST IN: Former FBI Director James Comey is expected to self-surrender today in the Eastern District of Virginia, sources familiar with the matter told @ABC News. https://t.co/5uFbADm2xt — ABC News (@ABC) April 29, 2026

Τζέιμς Κόμεϊ: Το χρονικό των κατηγοριών σε βάρος του

Ο ίδιος δήλωσε σε βίντεο που ανάρτησε την Τρίτη στην πλατφόρμα Substack ότι «παραμένει αθώος».

Οι κατηγορίες ασκήθηκαν στην Ανατολική Περιφέρεια της Βόρειας Καρολίνας, ωστόσο η πρώτη του εμφάνιση πραγματοποιήθηκε στο δικαστήριο της Αλεξάνδρειας, στη Βιρτζίνια, με τον δικαστή William E. Fitzpatrick να προεδρεύει.

Ο Κόμεϊ εισήλθε και εξήλθε από την αίθουσα μέσω πλευρικής εισόδου που χρησιμοποιείται για κατηγορουμένους. Φορούσε σκούρο κοστούμι και δεν προέβη σε δηλώσεις κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Του επετράπη να αποχωρήσει χωρίς περιοριστικούς όρους.

Οι δικηγόροι του ανέφεραν στο δικαστήριο ότι σκοπεύουν να καταθέσουν αιτήματα, κατηγορώντας το υπουργείο Δικαιοσύνης για επιλεκτική και εκδικητική δίωξη εις βάρος του πελάτη τους.

The DOJ says former FBI Director James Comey threatened to kill the president. But experts told NBC News his Instagram post showing seashells assembled to read "8647" shouldn't have resulted in charges. https://t.co/4dlfFKWE2D — NBC News (@NBCNews) April 29, 2026

Τζέιμς Κόμεϊ: Πού βασίστηκε το κατηγορητήριο σε βάρος του

Το κατηγορητήριο βασίζεται σε φωτογραφία που είχε αναρτήσει ο Κόμεϊ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τον περασμένο Μάιο. Στην εικόνα, κοχύλια σχημάτιζαν τους αριθμούς «86 47», με τον ίδιο να γράφει στη λεζάντα: «Ωραίος σχηματισμός από κοχύλια στη βόλτα μου στην παραλία».

Αμέσως μετά τη δημοσίευση, Ρεπουμπλικανοί και στελέχη της κυβέρνησης τον κατηγόρησαν ότι επρόκειτο για έμμεση απειλή κατά του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Στην αργκό, ο αριθμός 86 μπορεί να σημαίνει «ξεφορτώνομαι» κάτι, ενώ ο Τραμπ είναι ο 47ος πρόεδρος των ΗΠΑ.

Η υπόθεση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία το υπουργείο Δικαιοσύνης φαίνεται να επιταχύνει υποθέσεις που έχουν προκαλέσει δημόσιο ενδιαφέρον από τον πρόεδρο.

Σύμφωνα με τον Eugene Volokh, ειδικό στο συνταγματικό δίκαιο και την ελευθερία του λόγου στο Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ, «δεν πρόκειται για αξιόποινη απειλή».

Αυτή είναι η δεύτερη φορά που το υπουργείο Δικαιοσύνης, υπό την κυβέρνηση Τραμπ, ασκεί διώξεις κατά του Κόμεϊ. Τον Σεπτέμβριο του προηγούμενου έτους, είχε κατηγορηθεί για ψευδή κατάθεση στο Κογκρέσο σχετικά με διαρροές προς τα μέσα ενημέρωσης.

Η υπόθεση εκείνη απορρίφθηκε αργότερα από ομοσπονδιακό δικαστή, ο οποίος έκρινε ότι ο εισαγγελέας που είχε αναλάβει την υπόθεση δεν είχε διοριστεί νόμιμα.

Με πληροφορίες από CNN

