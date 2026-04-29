Μασκ κατά Άλτμαν στο δικαστήριο: «Ήμουν ανόητος που χρηματοδότησα την OpenAI»

Η δικαστική σύγκρουση ανάμεσα στον Έλον Μασκ και την OpenAI συνεχίστηκε την Τετάρτη στην Καλιφόρνια, με τον ιδρυτή της Tesla, Inc. να επαναλαμβάνει από το βήμα του μάρτυρα τις κατηγορίες ότι ο Σαμ Άλτμαν «έκλεψε μια φιλανθρωπική οργάνωση» και πρόδωσε την αρχική αποστολή της εταιρείας.

Η υπόθεση θεωρείται μία από τις σημαντικότερες νομικές αναμετρήσεις στον χώρο της τεχνητής νοημοσύνης, καθώς αφορά το μέλλον της OpenAI, δημιουργού του ChatGPT, αλλά και τη δημόσια αντιπαράθεση δύο από τις ισχυρότερες προσωπικότητες της Silicon Valley.

Ο Μασκ κατηγορεί τον Άλτμαν και τον συνιδρυτή της OpenAI, Γκρεγκ Μπρόκμαν, ότι παραβίασαν την αρχική συμφωνία ίδρυσης της εταιρείας, η οποία προέβλεπε ανάπτυξη τεχνητής νοημοσύνης προς όφελος της ανθρωπότητας μέσω μη κερδοσκοπικού μοντέλου. Υποστηρίζει ότι στη συνέχεια μετέτρεψαν την εταιρεία σε κερδοσκοπική δομή και ωφελήθηκαν προσωπικά.

Με την αγωγή του ζητεί την απομάκρυνση των Άλτμαν και Μπρόκμαν από τη διοίκηση, την ανατροπή της σημερινής εταιρικής δομής και αποζημίωση 134 δισ. δολαρίων, ποσό που, σύμφωνα με τον ίδιο, θα πρέπει να επιστρέψει στον μη κερδοσκοπικό βραχίονα της OpenAI.

Η OpenAI απορρίπτει πλήρως τις κατηγορίες και υποστηρίζει ότι η προσφυγή του Μασκ οφείλεται σε ζήλια και προσωπική αντιπαράθεση. Η εταιρεία αναφέρει ότι ο δισεκατομμυριούχος γνώριζε εξαρχής τα επιχειρηματικά σχέδια της OpenAI και αποχώρησε το 2018 αφού απέτυχε προσπάθειά του να αναλάβει τον έλεγχό της.

Κατά τη δεύτερη ημέρα της κατάθεσής του, ο Μασκ υποστήριξε ότι ήδη από το 2017 είχε αρχίσει να ανησυχεί πως η OpenAI απομακρυνόταν από τον μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα της. Δήλωσε ακόμη ότι αισθάνεται «ανόητος» επειδή χρηματοδότησε την εταιρεία, η οποία σήμερα αποτιμάται σε εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια.

OpenAI: Στο επίκεντρο η αποχώρηση του Μασκ από το ΔΣ

Η αποχώρηση του Μασκ από το διοικητικό συμβούλιο της OpenAI αποτελεί βασικό σημείο σύγκρουσης στη δίκη. Ο ίδιος υποστήριξε ότι παραιτήθηκε επειδή ήταν υπερβολικά απασχολημένος με τις άλλες επιχειρηματικές του δραστηριότητες, διατηρώντας όμως την πεποίθηση ότι η εταιρεία θα παρέμενε μη κερδοσκοπικός οργανισμός.

Η OpenAI δίνει διαφορετική εκδοχή, υποστηρίζοντας ότι ο Μασκ αποχώρησε αφού επιχείρησε να αναλάβει τον έλεγχο της εταιρείας και πρότεινε συγχώνευση με την Tesla. Παράλληλα, επιμένει ότι εκείνος γνώριζε ήδη τα σχέδια δημιουργίας κερδοσκοπικού βραχίονα και ότι ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός εξακολουθεί να έχει την τελική εποπτεία.

Ο Μασκ κατέθεσε ακόμη ότι συνέχισε για ένα διάστημα να χρηματοδοτεί την OpenAI, καλύπτοντας τα ενοίκιά της και καταβάλλοντας 5 εκατ. δολάρια ανά τρίμηνο, επειδή λάμβανε διαβεβαιώσεις από τον Σαμ Άλτμαν ότι η αρχική αποστολή της δεν θα άλλαζε.

Ο δισεκατομμυριούχος χαρακτήρισε τον εαυτό του «ανόητο» επειδή, όπως είπε, βοήθησε οικονομικά στη δημιουργία μιας εταιρείας δισεκατομμυρίων που τελικά εγκατέλειψε τον μη κερδοσκοπικό της χαρακτήρα.

Ο Μασκ είπε επίσης ότι κατάλαβε πως είχε εξαπατηθεί στα τέλη του 2022, όταν κυκλοφόρησε το ChatGPT. Όπως κατέθεσε, τότε έχασε κάθε εμπιστοσύνη στον Άλτμαν και πίστεψε ότι επιχειρούνταν «κλοπή μιας φιλανθρωπικής οργάνωσης», φράση που επανέλαβε πολλές φορές στο δικαστήριο.

Η υπόθεση παρακολουθείται στενά στη Silicon Valley, καθώς μπορεί να επηρεάσει σοβαρά το μέλλον της OpenAI. Η εταιρεία εξετάζει δημόσια προσφορά στις ΗΠΑ αργότερα φέτος, με αποτίμηση που εκτιμάται κοντά στο 1 τρισ. δολάρια, ενώ τυχόν αλλαγές στη διοίκηση ή στη νομική της δομή θα μπορούσαν να περιπλέξουν αυτά τα σχέδια.

Η δίκη διεξάγεται σε ομοσπονδιακό δικαστήριο στο Όκλαντ της Καλιφόρνιας, με εννεαμελές σώμα ενόρκων να εξετάζει τους ισχυρισμούς του Μασκ. Η διαδικασία αναμένεται να διαρκέσει περίπου τρεις εβδομάδες.

Με πληροφορίες από Guardian