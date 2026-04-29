Οι καλύτερες παραλίες της Ευρώπης αποκαλύφθηκαν και ανάμεσά τους βρίσκονται τρεις ελληνικές

The LiFO team
Η παραλία Πόρτο Κατσίκι στη Λευκάδα/Φωτογραφία αρχείου: Unsplash
Για πολλούς, λίγα πράγματα συγκρίνονται με την αίσθηση της άμμου στα πόδια, της αλμύρας στα μαλλιά και του αντηλιακού στο δέρμα κάτω από τον καλοκαιρινό ήλιο.

Αν και οι λάτρεις της θάλασσας μπορούν να βρουν ομορφιά σχεδόν σε κάθε ακτή, υπάρχουν ορισμένες παραλίες στον κόσμο που ξεχωρίζουν, χάρη στα εντυπωσιακά γαλαζοπράσινα νερά τους, τα μαγευτικά ηλιοβασιλέματα και το μοναδικό φυσικό τους τοπίο.

Αυτούς ακριβώς τους προορισμούς αναδεικνύει κάθε χρόνο η λίστα World’s 50 Best Beaches (Οι 50 Καλύτερες Παραλίες στον Κόσμο), με την παραλία Entalula στις Φιλιππίνες να κατακτά φέτος την πρώτη θέση. Βρίσκεται στο νησί Παλαουάν και είναι προσβάσιμη μόνο με σκάφος, γεγονός που τη διατηρεί σχετικά ανέγγιχτη από τον μαζικό τουρισμό, με φόντο εντυπωσιακούς ασβεστολιθικούς βράχους και κρυστάλλινα νερά.

Οι καλύτερες παραλίες της Ευρώπης

Στη φετινή κατάταξη βρέθηκαν συνολικά 11 ευρωπαϊκές παραλίες, από χώρες όπως η Ελλάδα, η Ισπανία, η Πορτογαλία, η Ιταλία, η Γαλλία, αλλά και η Ιρλανδία.

Τη δεύτερη θέση παγκοσμίως κατέκτησε η παραλία Φτέρη, στην Κεφαλονιά. Η παραλία βρίσκεται σε έναν απομονωμένο όρμο και η πρόσβαση γίνεται είτε με σκάφος είτε μέσω απαιτητικής πεζοπορικής διαδρομής. Όπως αναφέρουν οι συντάκτες της λίστας, «η ανέγγιχτη ομορφιά και το γαλήνιο περιβάλλον της παραλίας Φτέρη την καθιστούν ιδανικό καταφύγιο για όσους αναζητούν ηρεμία και ουσιαστική επαφή με τη φύση».

Στην 12η θέση συναντάμε την Cala Macarella στο νησί Μινόρκα της Ισπανίας, μια παραλία γνωστή για τον πεταλοειδή κόλπο της, που εξασφαλίζει ήρεμα νερά σχεδόν όλο τον χρόνο και την καθιστά ιδιαίτερα δημοφιλή στους επισκέπτες.

Στην 18η θέση βρέθηκε η Cala Dei Gabbiani στη Σαρδηνία της Ιταλίας, με λευκά βότσαλα, πεντακάθαρα νερά και εντυπωσιακούς ασβεστολιθικούς σχηματισμούς που συνθέτουν ένα σχεδόν καρτποσταλικό σκηνικό.

Στην 29η θέση κατατάχθηκε η παραλία Kaputaş στην Τουρκία, που ξεχωρίζει για τη θέση της στη βάση ενός φαραγγιού και τα έντονα γαλάζια νερά της.

Η παραλία Kaputaş στην Τουρκία/Φωτογραφία αρχείου: Unsplash

Την πεντάδα των κορυφαίων ευρωπαϊκών παραλιών συμπληρώνει ακόμη μία ελληνική παραλία, το Πόρτο Κατσίκι στη Λευκάδα, γνωστή για τους επιβλητικούς λευκούς βράχους και τα φωτεινά τιρκουάζ νερά της, που την κατατάσσουν σταθερά ανάμεσα στις πιο εντυπωσιακές παραλίες της Μεσογείου.

Ολόκληρη η λίστα με τις καλύτερες παραλίες στην Ευρώπη:

  • Παραλία Φτέρη, Κεφαλονιά, Ελλάδα (2η θέση παγκοσμίως)
  • Cala Macarella, Μινόρκα, Ισπανία (12η θέση)
  • Cala Dei Gabbiani, Σαρδηνία, Ιταλία (18η θέση)
  • Παραλία Kaputaş, Τουρκία (29η θέση)
  • Πόρτο Κατσίκι, Λευκάδα, Ελλάδα (34η θέση)
  • Santa Giulia, Κορσική, Γαλλία (35η θέση)
  • Playa Cofete, Ισπανία (39η θέση)
  • Praia da Falésia, Πορτογαλία (43η θέση)
  • Πόρτο Τιμόνι, Κέρκυρα, Ελλάδα (46η θέση)
  • La Pelosa, Σαρδηνία, Ιταλία (48η θέση)
  • Παραλία Keem, Ιρλανδία (50η θέση)

Με πληροφορίες από euronews.com

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΝΤΕΙΒΙΝΤ ΚΟΠΕΡΦΙΛΝΤ ΤΖΕΦΡΙ ΕΠΣΤΑΙΝ ΝΤΕΙΒΙΝΤ ΜΠΛΕΙΝ

Διεθνή / Αρχεία του FBI αποκαλύπτουν στενές σχέσεις του Έπσταϊν με τον Ντέιβιντ Κόπερφιλντ και τον Ντέιβιντ Μπλέιν

Οι διάσημοι ταχυδακτυλουργοί Ντέιβιντ Μπλέιν και Ντέιβιντ Κόπερφιλντ είχαν στενές σχέσεις με τον Τζέφρι Έπσταϊν σύμφωνα με αρχεία από το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης
Πρώτη φορά ο Πάπας Λέων ΙΔ΄ μίλησε για τους LGBTQ+ Καθολικούς - και έβαλε όριο στις ευλογίες

Διεθνή / Πρώτη φορά ο Πάπας Λέων ΙΔ΄ μίλησε για τους LGBTQ+ Καθολικούς και έβαλε όριο στις ευλογίες

Ο πρώτος Αμερικανός Πάπας δήλωσε ότι η Εκκλησία δεν πρέπει να διχάζεται γύρω από τη σεξουαλικότητα, ξεκαθαρίζοντας όμως ότι δεν σκοπεύει να πάει πέρα από τη γραμμή του Φραγκίσκου για τις άτυπες ευλογίες ομόφυλων ζευγαριών.
Ο γκέι Καθολικός σχεδιαστής που ντύνει τον Πάπα

Διεθνή / Ο γκέι Καθολικός σχεδιαστής που ντύνει τον Πάπα

Ο Ιταλός Filippo Sorcinelli δημιουργεί εδώ και πάνω από 20 χρόνια τελετουργικά άμφια για το Βατικανό. Μετά τον Βενέδικτο ΙΣΤ΄ και τον Φραγκίσκο, τα σχέδιά του φορέθηκαν και από τον Πάπα Λέοντα ΙΔ΄, που βρέθηκε στη λίστα της Vogue με τους πιο καλοντυμένους ανθρώπους του 2025.
NATO ΙΡΑΝ

Διεθνή / Politico: Γιατί ο πόλεμος στο Ιράν δείχνει ότι το ΝΑΤΟ δεν είναι έτοιμο να πολεμήσει τη Ρωσία

Από τις ελλείψεις σε πυρομαχικά μέχρι την ανεπαρκή χρηματοδότηση των ναυτικών δυνάμεων, η συμμαχία φαίνεται να βρίσκεται αρκετά μακριά από το να είναι πραγματικά έτοιμη για πόλεμο
