Τουρκία: Ποινική έρευνα σε βάρος queer τραγουδιστή για «άσεμνο» τραγούδι και «αισχρολογία»

Η κυβέρνηση του ισλαμιστή προέδρου της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, έχει πρόσφατα αυξήσει την πίεση που ασκεί στις ψηφιακές πλατφόρμες, τους τραγουδιστές και τους μουσικούς

LifO Newsroom
LifO Newsroom
φωτ.: Facebook
φωτ.: Facebook
Οι τουρκικές εισαγγελικές αρχές κατέθεσαν κατηγορητήριο ζητώντας ποινή φυλάκισης έως τριών ετών για τον ποπ τραγουδιστή και τραγουδοποιό Μαμπέλ Ματίζ με την κατηγορία της αισχρολογίας στους στίχους του τελευταίου του τραγουδιού, «Perperişan» (Καταστραμμένος).

Η επίθεση ενάντια στον Ματίζ έρχεται λίγες ώρες αφότου έγινε γνωστή η μαζική κλήση για αιματολογικές εξετάσεις αρκετών αστέρων της τουρκικής σοουμπίζ, μεταξύ των οποίων και η Χαντισέ, με στόχο να διαπιστωθεί αν κάνουν χρήση ναρκωτικών.

Η κατηγορία, που ανακοινώθηκε μετά από εβδομάδες έρευνας, κατηγορεί τον 40χρονο καλλιτέχνη για παραβίαση του άρθρου 226 του τουρκικού ποινικού κώδικα, το οποίο ποινικοποιεί τη διανομή ή δημοσίευση «άσεμνου» περιεχομένου. Το αδίκημα επισύρει ποινή φυλάκισης από έξι μήνες έως τρία χρόνια. Ο Ματίζ, το πραγματικό όνομα του οποίου είναι Φατίχ Καρατζά, κατέθεσε στο δικαστήριο της Κωνσταντινούπολης την περασμένη εβδομάδα και αφέθηκε ελεύθερος υπό δικαστική εποπτεία, αλλά του απαγορεύτηκε να εγκαταλείψει τη χώρα. Ο περιορισμός αυτός θέτει σε κίνδυνο αρκετές διεθνείς συναυλίες που είχε προγραμματίσει.

Η υπόθεση ξεκίνησε όταν το Υπουργείο Οικογένειας και Κοινωνικών Υπηρεσιών ζήτησε περιορισμούς πρόσβασης στο τραγούδι, ισχυριζόμενο ότι παραβίαζε τη δημόσια ηθική, ενώ το Υπουργείο Εσωτερικών υπέβαλε ποινική καταγγελία. Στη συνέχεια, ένα δικαστήριο μπλόκαρε την πρόσβαση στο τραγούδι στο YouTube, το Spotify και το Apple Music, αν και οι πλατφόρμες δεν το έχουν αφαιρέσει εντελώς.

Ο δικηγόρος του Ματίζ, Χουσεΐν Ερσόζ, επέκρινε την κατηγορία και την απαγόρευση ταξιδιού, χαρακτηρίζοντάς τις παράνομες. Είπε ότι ο τουρκικός νόμος προστατεύει τα καλλιτεχνικά και λογοτεχνικά έργα από ποινική δίωξη. «Μπορεί να μην σας αρέσει ένα έργο τέχνης, αλλά αν το μετατρέψετε σε αντικείμενο ποινικής έρευνας, παραβιάζετε την ελευθερία της έκφρασης», έγραψε στο X. Ο Ερσόζ υποστήριξε ότι οι περιορισμοί ήταν δυσανάλογοι, σημειώνοντας ότι η απαγόρευση ταξιδιού επιβλήθηκε ακόμη και πριν οι εισαγγελείς ανακρίνουν τον τραγουδιστή.

Ο Ματίζ, ο οποίος έχει δηλώσει ότι είναι ομοφυλόφιλος και έχει αποκτήσει μεγάλο κοινό στην ποπ μουσική σκηνή της Τουρκίας από τις αρχές της δεκαετίας του 2010, αρνήθηκε τις κατηγορίες. Είπε ότι το τραγούδι του αντλεί έμπνευση από την παράδοση της τουρκικής λαϊκής λογοτεχνίας, χρησιμοποιώντας μεταφορές για να διηγηθεί μια ιστορία αγάπης. «Θέλω να πιστεύω ότι η δημόσια τάξη και η συλλογική μας ευημερία δεν είναι τόσο εύθραυστες ώστε να διαταραχθούν από ένα απλό τραγούδι», έγραψε στους λογαριασμούς του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Ματίζ είναι μια εξέχουσα προσωπικότητα της μουσικής βιομηχανίας της Τουρκίας για περισσότερο από μια δεκαετία, με άλμπουμ όπως το «Maya» (2018) και το «Fatih» (2023) να έχουν μεγάλη απήχηση στο κοινό. Έχει επίσης γράψει τραγούδια για άλλους διακεκριμένους Τούρκους καλλιτέχνες και είναι γνωστός για την ανοιχτή υποστήριξή του προς την LGBTQ κοινότητα.

Η έρευνα για τον Ματίζ ακολουθεί πρόσφατες έρευνες για αισχρολογία σε βάρος άλλων καλλιτεχνών, συμπεριλαμβανομένου του εναλλακτικού μουσικού συγκροτήματος Manifest, το οποίο αντιμετώπισε κατηγορίες νωρίτερα αυτό το μήνα για φερόμενες «άσεμνες πράξεις» κατά τη διάρκεια μιας παράστασης.

Η κυβέρνηση του ισλαμιστή προέδρου της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, έχει πρόσφατα αυξήσει την πίεση που ασκεί στις ψηφιακές πλατφόρμες, τους τραγουδιστές και τους μουσικούς, ισχυριζόμενη ότι πρέπει να δράσει για την προστασία των τουρκικών οικογενειακών αξιών και της ηθικής.

