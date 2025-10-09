ΔΙΕΘΝΗ
Τουρκία: Έρευνα για χρήση ναρκωτικών από celebrities - Αιματολογικοί έλεγχοι και στην Χαντισέ

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε εν μέσω αυξανόμενων ανησυχιών για την ελευθερία του λόγου και την πολιτική κατάσταση στην Τουρκία

φωτ.: EPA
Η Τουρκία βρίσκεται στο επίκεντρο ενός νέου πολιτικοκοινωνικού σεισμού, καθώς οι αρχές ξεκίνησαν ευρείας κλίμακας έρευνα για φερόμενη χρήση ναρκωτικών από πρόσωπα της εγχώριας showbiz. Το γεγονός έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον στα μέσα ενημέρωσης και μεγάλη αναστάτωση στη βιομηχανία της ψυχαγωγίας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το Γραφείο Εγκλημάτων Ναρκωτικών κάλεσε 19 άτομα για ανάκριση και αιματολογικούς ελέγχους. Μεταξύ αυτών βρίσκονται γνωστές ηθοποιοί όπως η Μπερράκ Τουζούνατατς και η Ντεμέτ Εβγκιάρ, καθώς και η δημοφιλής τραγουδίστρια Χαντισέ. Οι εμπλεκόμενοι, μέσω των νομικών τους εκπροσώπων, αρνούνται κάθε κατηγορία, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν ασκηθεί διώξεις.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε εν μέσω αυξανόμενων ανησυχιών για την ελευθερία του λόγου και την πολιτική κατάσταση στη χώρα. Παρότι οι αρχές δεν έχουν προχωρήσει σε επίσημες δηλώσεις, τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν πως οι ανακρίσεις έγιναν υπό άκρα μυστικότητα και οι εμπλεκόμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι μετά τη λήψη δειγμάτων αίματος.

Ένταση στην Τουρκία και πολιτικές προεκτάσεις

Σύμφωνα με την τουρκική νομοθεσία, η κατοχή ναρκωτικών για προσωπική χρήση μπορεί να οδηγήσει σε ποινή φυλάκισης έως πέντε ετών. Ωστόσο, τα δικαστήρια έχουν τη δυνατότητα να επιβάλουν θεραπευτικά μέτρα ή αναστολή για πρωτοπαραβάτες. Παρά τις νομικές λεπτομέρειες, πολλοί αναλυτές θεωρούν πως η έρευνα αυτή έχει βαθύτερες πολιτικές διαστάσεις.

Αντίπαλοι του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν υποστηρίζουν ότι η υπόθεση αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης εκστρατείας φίμωσης των φωνών που δεν ευθυγραμμίζονται με την κυβερνητική γραμμή. Το τελευταίο διάστημα, έχουν πολλαπλασιαστεί οι έρευνες και οι διώξεις εναντίον καλλιτεχνών, δημοσιογράφων και αντιπολιτευόμενων πολιτικών.

Τουρκία: Καταστολή στην τέχνη και τα μέσα ενημέρωσης

Τον περασμένο Σεπτέμβριο, ο δημοφιλής μουσικός Μέιμπελ Ματίζ βρέθηκε αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη, κατηγορούμενος για «χυδαιότητα» σε στίχους τραγουδιού του. Αντιμετωπίζει πλέον το ενδεχόμενο τριετούς φυλάκισης. Την ίδια στιγμή, το γυναικείο συγκρότημα Manifest απειλείται με ποινή ενός έτους για «ανάρμοστες χορογραφίες».

Δεν είναι όμως μόνο οι καλλιτέχνες στο στόχαστρο. Ο γνωστός δημοσιογράφος Φατίχ Αλταϊλί οδηγήθηκε σε δίκη, κατηγορούμενος ότι έκανε «απειλητικές δηλώσεις» κατά του προέδρου. Αν κριθεί ένοχος, κινδυνεύει με ποινή τουλάχιστον πέντε ετών. Οι υποστηρικτές του κάνουν λόγο για πολιτική δίωξη με στόχο τη φίμωση της ελεύθερης δημοσιογραφίας.

Οι πρόσφατες εξελίξεις ενισχύουν το κλίμα δυσαρέσκειας που επικρατεί στην τουρκική κοινωνία. Η σύλληψη του δημάρχου Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου τον Μάρτιο, ενός εκ των ισχυρότερων αντιπάλων του Ερντογάν, είχε ήδη προκαλέσει μαζικές διαδηλώσεις. Η νέα υπόθεση με τις διασημότητες έρχεται να προσθέσει λάδι στη φωτιά, ενισχύοντας το αίσθημα ότι η καταστολή στη χώρα βαθαίνει.

Η κυβέρνηση πάντως αρνείται κάθε κατηγορία περί στοχευμένων ενεργειών. Εκπρόσωποι του κυβερνώντος κόμματος υποστηρίζουν ότι οι έρευνες διεξάγονται «αποκλειστικά βάσει νόμου» και πως «κανείς δεν βρίσκεται υπεράνω της δικαιοσύνης».

