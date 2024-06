Τουρκία: Ο Ερντογάν υπέγραψε την επιστολή των ΗΠΑ για τα 40 μαχητικά F-16 Block 70

Η Τουρκία υπέγραψε την Επιστολή Αποδοχής για την πώληση των F-16 από τις ΗΠΑ, σύμφωνα με δήλωση του εκπροσώπου του Αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών.

Όπως έγινε γνωστό, ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κατάφερε να αποκτήσει τα πολυπόθητα μαχητικά, για να αντισταθμίσει, κάπως, την αποβολή της Τουρκίας από το πρόγραμμα για τα μαχητικά F-35, αλλά και να καθησυχάσει τις ακροδεξιές, ισλαμιστικές φωνές στο εσωτερικό της Τουρκίας, οι οποίες «κλαίγονται» ότι ο Ερντογάν άφησε την Ελλάδα να πάρει το πάνω χέρι στους αιθέρες του Αιγαίου και της ευρύτερης περιοχής.

«Η Τουρκία υπέγραψε την προσφορά και την επιστολή αποδοχής για την αγορά πολεμικών αεροσκαφών F-16» δήλωσε ο Μάθιου Μίλερ, σημειώνοντας ότι η πώληση είναι ένα βήμα για τη διαλειτουργικότητα του ΝΑΤΟ και θα υποστηρίζει την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ, της Τουρκίας και της συμμαχίας. Χαιρόμαστε που κάναμε ένα βήμα μπροστά, είπε ο Μίλερ. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η Τουρκία θα αγοράσει 40 μαχητικά αεροσκάφη F-16 Block 70 και 79 κιτ εκσυγχρονισμού F-16 σε μία συμφωνία αξίας 23 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες χαιρετίζουν την υπογραφή [της Τουρκίας] μιας Επιστολής Προσφοράς και Αποδοχής για την αγορά F-16», δήλωσε στο Al-Monitor εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.



Οι Ηνωμένες Πολιτείες «είναι υπερήφανες που ανακοινώνουν σήμερα ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός στην αγορά [της Τουρκίας] νέων μαχητικών αεροσκαφών F-16 Block 70», ανάρτησε το Γραφείο Πολιτικών-Στρατιωτικών Υποθέσεων του Στέιτ Ντιπάρτμεντ στο X την Τετάρτη. «Απλώς το τελευταίο παράδειγμα της διαρκούς δέσμευσης των ΗΠΑ για εταιρική σχέση ασφάλειας με την Τουρκία».

U.S. proud to announce today a major step forward in Türkiye’s purchase of new F-16 Block 70 fighter jets – the most advanced F-16 ever made, available only to closest Allies and partners. Just the latest example of U.S. enduring commitment to security partnership with Türkiye. pic.twitter.com/Re2QOeCnYM