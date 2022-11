Ισχυρή έκρηξη στην πλατεία Ταξίμ της Κωνσταντινούπολης - Τουλάχιστον 11 τραυματίες

Έκρηξη σημειώθηκε κοντά στην πλατεία Ταξίμ στην Κωσταντινούπολη της Τουρκίας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, υπάρχουν τουλάχιστον 11 τραυματίες, ενώ εκφράζονται φόβοι και για νεκρούς.

Το συμβάν έλαβε χώρα στον τουριστικό δρόμο Ιστικλάλ και οι εικόνες που έρχονται από το σημείο, δείχνουν άτομα σωριασμένα στο έδαφος, ενώ γύρω τους είναι ορατές καταστροφές από την έκρηξη.

⚡️Explosion rocked in the center of #Istanbul



The incident occurred on Istiklal Street, popular with tourists, there are victims.