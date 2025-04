Τουρκία: Αυτός είναι ο 21χρονος «Πίκατσου» που συνελήφθη στις διαδηλώσεις

Τα βίντεο με τη σύλληψη του «Πίκατσου» στην Τουρκία κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων που ακολούθησαν τη σύλληψη του Εκρέμ Ιμάμογλου, έγιναν viral στο διαδίκτυο.

Η ταυτότητα του νεαρού αποκαλύφθηκε και όπως προκύπτει, πρόκειται για τον 21χρονο Χασάν Τασκάν, από την Αττάλεια.

Είναι γυμναστής και διατηρεί προφίλ στο Instagram με πάνω από 134.000 ακολούθους. Αν και δεν έχει εμπλακεί ποτέ με την πολιτική, η συμμετοχή του στις διαδηλώσεις με τη στολή Πίκατσου τον έκανε ορόσημο για τη στάση της Gen Z εναντίον του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. ​

Η στιγμή που ο διαδηλωτής με τη στολή του Πίκατσου τρέχει για να ξεφύγει από την αστυνομία, καταγράφηκε σε βίντεο από τον Ισμαήλ Κοτσερόγλου, φωτορεπόρτερ στο Πανεπιστήμιο Ακντενίζ της Αττάλειας, αλλά και από κόσμο που βρισκόταν στο σημείο. Ο ίδιος δημοσίευσε στα social media ότι ο «Πίκατσου της διαμαρτυρίας» εμφανίστηκε στις κινητοποιήσεις, προσδίδοντας έναν απροσδόκητο τόνο στη σοβαρότητα των γεγονότων.

🇹🇷 | Pikachu was spotted fleeing from the police during protests in Turkiye.



pic.twitter.com/RL9NJQyEeO