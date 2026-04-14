ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Τουρκία: Άνδρας αυτοκτόνησε μετά από οδοντιατρική επέμβαση που τον άφησε χωρίς δόντια

Η σύζυγος του επέκρινε τη φροντίδα που έλαβε ο σύζυγός της, εξηγώντας πως έπαθε κατάθλιψη μετά την αποτυχημένη οδοντιατρική επέμβαση

The LiFO team
ΤΟΥΡΚΙΑ ΔΟΝΤΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑ Facebook Twitter
Φωτ. Unsplash
0

Ένας 48χρονος Πολωνός αυτοκτόνησε μετά από οδοντιατρική επέμβαση στην Τουρκία, η οποία τον άφησε χωρίς δόντια.

Ο 48χρονος είχε ταξιδέψει τον Ιανουάριο του 2025 σε ιδιωτική οδοντιατρική κλινική στην Τουρκία για αποκατάσταση των δοντιών του, λόγω χρόνιας περιοδοντικής νόσου.

Οι γιατροί του είχαν αναφέρει ότι μετά την αφαίρεση των δοντιών, θα του τοποθετούνταν προσωρινές οδοντοστοιχίες, ωστόσο ενημερώθηκε ότι θα έπρεπε να περιμένει περίπου έξι μήνες μέχρι την τελική τοποθέτηση εμφυτευμάτων.

Μετά την επιστροφή του στη Βρετανία, σύμφωνα με τη σύζυγό του, η ψυχική του κατάσταση επιδεινώθηκε, καθώς αντιμετώπιζε δυσκολίες στην καθημερινότητα, στην πρόσληψη τροφής και έντονη συναισθηματική πίεση.

Η ίδια ανέφερε ότι το γεγονός αυτό επηρέασε σημαντικά τη διάθεσή του και τη συνολική του κατάσταση, καθώς άρχισε να πίνει.

«Έχασε κάθε ελπίδα ότι τα πράγματα θα μπορούσαν να βελτιωθούν. Παρά τις προσπάθειές μας να τον στηρίξουμε, τελικά δεν μπορέσαμε να τον σώσουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η ψυχική υγεία του «επιδεινώθηκε ραγδαία» σύμφωνα με τη σύζυγό του, με ένα τηλεφώνημα στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης στις 24 Απριλίου να έχει ως αποτέλεσμα την εισαγωγή του στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο του Νόρφολκ, όπου ένας ανώτερος ιατρός τον περιέγραψε ως άτομο με «έντονες αυτοκτονικές τάσεις».

Παρά το ότι αναζήτησε ιατρική βοήθεια και αξιολογήθηκε από τις αρμόδιες υπηρεσίες υγείας, δεν κρίθηκε απαραίτητη η εισαγωγή του σε ψυχιατρική φροντίδα.

Λίγες ημέρες αργότερα βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του, με την ιατροδικαστική έρευνα να καταγράφει τον θάνατό του ως αυτοκτονία.

Με πληροφορίες από Guardian

Διεθνή

Tags

0

THE LIFO TEAM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

