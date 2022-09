«Τουλάχιστον θα είναι μαζί με τον παππού»: Η αντίδραση του 4χρονου Λιούις μετά το θάνατο της προγιαγιάς του Ελισάβετ

Με τον πιο αθώο και γλυκό τρόπο, εκείνο των παιδιών, αντέδρασε στο θάνατο της προγιαγιάς του, βασίλισσας Ελισάβετ ο πρίγκιπας Λιούις, ο μικρότερος γιος του Ουίλιαμ και της Κέιτ.

Όπως αποκαλύπτουν οι βασιλικοί συντάκτες, την ατάκα αποκάλυψε η ίδια η Κέιτ Μίντλετον στα παιδιά που είχαν πάει να αφήσουν ένα λουλούδι έξω από το ανάκτορο του Ουίδσορ.

«Η 28χρονη Μπαντίνα Ράνοου που βρισκόταν στο πλήθος, είπε πως άκουσε την Κέιτ να λέει στα παιδιά δίπλα της για αυτό που της είπε ο μικρότερος γιος της Λοιούις για το θάνατο της βασίλισσας» αποκάλυψε ο Ρόμπερτ Τζόμπσον, βασιλικός συντάκτης των ΝΥΤ.

«Όπως είπε η Κέιτ στα παιδιά 'ο Λιούις μού είπε πως τουλάχιστον η γιαγιά είναι με τον παππού τώρα'».

