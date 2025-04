Τιτανικός: Γράμμα επιζήσαντα του ναυαγίου πωλήθηκε για £300,000 σε δημοπρασία

Ένα γράμμα που έγραψε επιζών του ναυαγίου του Τιτανικού πωλήθηκε για ρεκόρ £300,000 σε δημοπρασία, καταρρίπτοντας κάθε προσδοκία.

Ο επιβάτης πρώτης θέσης, Συνταγματάρχης Archibald Gracie, έγραψε το The Truth About the Titanic, περιγράφοντας την εμπειρία του από την τραγωδία της 15ης Απριλίου 1912, όταν το πλοίο βυθίστηκε και κόστισε τη ζωή σε 1.500 ανθρώπους κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του προς τη Νέα Υόρκη.

Η καρτ-ποστάλ χρονολογείται στις 10 Απριλίου 1912, την ημέρα που μπήκε στο πλοίο, και είναι σφραγισμένη με σφραγίδα από το Κουίνσταουν στις 3:45 μ.μ. της 11ης Απριλίου και από το Λονδίνο στις 12 Απριλίου. Στο γράμμα αναφέρει: «Είναι ένα υπέροχο πλοίο, αλλά θα περιμένω μέχρι το τέλος του ταξιδιού μου για να την κρίνω».

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Τιτανικός: Σε δημοπρασία το βιολί από τη θρυλική ταινία του Τζέιμς Κάμερον

Το αντικείμενο πουλήθηκε πέντε φορές πάνω από την αναμενόμενη τιμή των £60,000, στο οίκο δημοπρασιών Henry Aldridge and Son στο Devizes, Wiltshire, το Σάββατο. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη τιμή που έχει ποτέ πιαστεί για γράμμα που γράφτηκε πάνω στον Τιτανικό, σύμφωνα με τους δημοπράτες.

Facebook Twitter φωτ.: Henry Aldridge & Son

Τα γράμματα από «επιζώντες με το προφίλ του Gracie» είναι σπάνια και αυτό το αντικείμενο δεν είχε ποτέ ξαναβγεί σε δημοπρασία, προσέθεσαν οι δημοπράτες.

Ο προπάππος του πωλητή, ο οποίος ήταν γνωστός του Gracie, είχε λάβει το γράμμα στο ξενοδοχείο Waldorf στο Λονδίνο.

Το γράμμα ήταν γραμμένο σε τέσσερις πλευρές και ανέφερε: «Η Oceanic είναι σαν ένας παλιός φίλος και, ενώ δεν διαθέτει την πολυτελή εμφάνιση και τις διάφορες διασκεδάσεις αυτού του μεγάλου πλοίου, οι ναυπηγικές της ποιότητες και η εμφάνιση σαν γιοτ με κάνουν να την νοσταλγώ». Κατέληγε με την ευχαριστία του: «Ήταν πολύ ευγενικό εκ μέρους σας να με αποχαιρετίσετε με αυτή την ευχή για την επιτυχία και την ευτυχία σας, Archibald Gracie».

Ο συνταγματάρχης, όπως αναφέρεται, πέρασε μεγάλο μέρος του ταξιδιού αναλαμβάνοντας την επιμέλεια διάφορων γυναικών που ταξίδευαν μόνες τους, μεταξύ αυτών και μια γυναίκα με τρεις αδελφές που επιβίωσαν. Στις 14 Απριλίου, έπαιξε σκουός και κολύμπησε στην πισίνα του Τιτανικού, πριν παρακολουθήσει την εκκλησία και κοινωνικοποιηθεί.

Περίπου στις 11:40 μ.μ., ξύπνησε και ανακάλυψε ότι οι κινητήρες του πλοίου δεν λειτουργούσαν. Βοήθησε γυναίκες και παιδιά να μπουν στις σωστικές λέμβους και τους έφερε κουβέρτες πριν το πλοίο βυθιστεί στον Βόρειο Ατλαντικό.

Ο Gracie κατάφερε να σκαρφαλώσει σε μια αναποδογυρισμένη σωστική λέμβο μαζί με άλλους άντρες. Παρά το γεγονός ότι υπήρχαν κολυμβητές γύρω τους, αυτοί που ήταν πάνω στη λέμβο απέφυγαν να πλησιάσουν, φοβούμενοι μήπως το σκάφος κατακλυστεί.

Αργότερα ο συνταγματάρχης έγραψε: «Σε καμία περίπτωση, ευτυχώς, δεν άκουσα λέξεις αποδοκιμασίας από κολυμβητές για την άρνηση να προσφέρουμε βοήθεια».

Ανέφερε επίσης ότι περισσότεροι από τους μισούς από τους άντρες που είχαν φτάσει στη σωστική λέμβο πέθαναν από εξάντληση ή κρύο και κατέληξαν στην θάλασσα κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Οι δημοπράτες Henry Aldridge and Son ανέφεραν ότι το The Truth About the Titanic είναι «μία από τις πιο λεπτομερείς καταγραφές των γεγονότων εκείνης της βραδιάς». Εξήραν επίσης την σπανιότητα του αντικειμένου, τονίζοντας ότι πρόκειται για ένα «μουσειακής ποιότητας κομμάτι».

Με πληροφορίες από Guardian