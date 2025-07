Τι πήγε λάθος στο Τέξας; Πάνω από 80 οι νεκροί, δεκάδες αγνοούμενοι - Ερωτήματα για τις καθυστερήσεις

Τουλάχιστον 80 άνθρωποι, ανάμεσά τους 28 παιδιά, έχουν χάσει τη ζωή τους από τις καταστροφικές πλημμύρες που έπληξαν την περιοχή του Τέξας. Ενώ η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης συνεχίζεται για δεκάδες αγνοούμενους, οι τοπικές Αρχές δεσμεύονται σε «πλήρη ανασκόπηση» των χειρισμών, καθώς εντείνονται τα ερωτήματα για τις καθυστερήσεις στις προειδοποιήσεις και τις ελλείψεις στον μηχανισμό εκκένωσης.

Η τραγωδία εκτυλίχθηκε την Παρασκευή 4 Ιουλίου όταν εξαιρετικά ακραίες καιρικές συνθήκες προκάλεσαν την υπερχείλιση του ποταμού Guadalupe, στην περιοχή γνωστή ως “Flash Flood Alley” – μία από τις πιο ευάλωτες ζώνες των ΗΠΑ σε ξαφνικές πλημμύρες. Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (NWS), σε λίγες ώρες έπεσαν 1,8 τρισεκατομμύρια γαλόνια βροχής, ανεβάζοντας τη στάθμη του ποταμού από τα 2 στα 9 μέτρα.

Η αύξηση της στάθμης ήταν τόσο ραγδαία που σπίτια, κάμπινγκ και δρόμοι παρασύρθηκαν σε ελάχιστο χρόνο, παγιδεύοντας δεκάδες ανθρώπους. Η περιοχή γύρω από το καλοκαιρινό κατασκηνωτικό κέντρο Camp Mystic έγινε ένα από τα επίκεντρα της τραγωδίας, με 10 κορίτσια και μία συνοδό να παραμένουν ακόμη αγνοούμενες.

Σύμφωνα με τον σερίφη της κομητείας Kerr, Larry Leitha, μέχρι το βράδυ της Κυριακής είχαν επιβεβαιωθεί 68 θάνατοι μόνο στην κομητεία – μεταξύ αυτών 28 παιδιά. Συνολικά, οι επιβεβαιωμένοι νεκροί από τις πλημμύρες σε ολόκληρη την κεντρική ζώνη του Τέξας ανέρχονται πλέον στους 80, ενώ δεκάδες άνθρωποι παραμένουν αγνοούμενοι.

Οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται κατά μήκος του ποταμού, από την Ingram μέχρι το Comfort και το Center Point. Εθελοντές, πυροσβέστες και μέλη της Εθνοφρουράς συμμετέχουν στην αναζήτηση, παρά τις νέες προειδοποιήσεις για επικείμενες καταιγίδες. «Αν ήταν τα δικά μου παιδιά, θα ήθελα να βοηθήσουν όλοι», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Mario Fierro, 36 ετών, κάτοικος του Kerrville.

Ερωτήματα προκαλεί το γεγονός ότι, παρά τις προειδοποιήσεις για ισχυρές βροχοπτώσεις, πολλές περιοχές δεν εκκενώθηκαν έγκαιρα. Σύμφωνα με δηλώσεις της υπουργού Εσωτερικής Ασφάλειας Kristi Noem, η κυβέρνηση εξακολουθεί να βασίζεται σε «αρχαία συστήματα ειδοποίησης» που δεν ανταποκρίνονται στην ταχύτητα και τη σφοδρότητα των σύγχρονων καιρικών φαινομένων.

I don't even know what to write.



My heart is breaking for everyone in the Texas Hill Country.



I remember watching the helicopters searching for survivors all day and night after Hurricane Helene.



I am praying for a miracle for those that are still missing. pic.twitter.com/RlS0UfB3Tq