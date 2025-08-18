ΔΙΕΘΝΗ
Ζελένσκι και Ευρωπαίοι στον Λευκό Οίκο: Το πρόγραμμα των συναντήσεων

Στις 7 ώρα Ελλάδος ξεκινούν οι αφίξεις

LifO Newsroom
Η προηγούμενη επίσκεψη Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο, τον Φεβρουάριο, χαρακτηρίστηκε από άνευ προηγουμένου τραμπουκισμό εναντίον του / Φωτογραφία: EPA
Το πρόγραμμα των κρίσιμων συναντήσεων με Ζελένσκι, Ευρωπαϊκή Ένωση και ΝΑΤΟ δημοσιοποίησε ο Λευκός Οίκος.

Όπως ήταν γνωστό, αρχικά ο Ντόναλντ Τραμπ θα έχει διμερή συνάντηση με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο και στη συνέχεια θα ακολουθήσει η συνάντηση με τους Ευρωπαίους ηγέτες.

Αναλυτικά, το σημερινό πρόγραμμα στον Λευκό Οίκο:

  • 19:00 ώρα Ελλάδος: Οι Ευρωπαίοι ηγέτες φτάνουν στον Λευκό Οίκο
  • 20:00 ώρα Ελλάδος -(1:15 μ.μ. ώρα Ανατολικής Αμερικής): Ο Τραμπ υποδέχεται τον Ζελένσκι
  • 20:15:  Διμερής συνάντηση μεταξύ Τραμπ και Ζελένσκι
  • 21:15: Ο Τραμπ υποδέχεται τους Ευρωπαίους ηγέτες
  • 22:00: Συνάντηση με Ευρωπαίους ηγέτες

Ο Τραμπ θα φιλοξενήσει τον Ζελένσκι και Ευρωπαίους ηγέτες για να παρουσιάσει τους όρους μιας πιθανής ειρηνευτικής συμφωνίας που συζήτησε με τον Ρώσο πρόεδρο την περασμένη Παρασκευή. Ενώ οι ΗΠΑ αναμένεται να επικεντρωθούν στις εδαφικές παραχωρήσεις που απαιτεί η Μόσχα, η Ουκρανία θα επιδιώξει συγκεκριμένες εγγυήσεις ασφαλείας, σύμφωνα με πηγή που γνωρίζει το θέμα.

Η αβεβαιότητα βαραίνει τους συμμάχους, οι οποίοι έχουν ελάχιστα περιθώρια να αντικρούσουν τις απαιτήσεις του Τραμπ, και παραμένουν δύσπιστοι για το κατά πόσο ο Πούτιν θέλει πραγματικά ειρήνη. Ένα ακόμη εμπόδιο είναι ο ίδιος ο Τραμπ: επιθυμεί μια γρήγορη συμφωνία, αλλά δεν έχει δώσει σαφές σχέδιο για το πώς θα επιτευχθεί.

Τις επιφυλάξεις των Ευρωπαίων ανέλαβε να υποβαθμίσει ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δηλώνοντας ότι «η υπόνοια ότι ο Ζελένσκι μπορεί να εκφοβιστεί από τον Τραμπ» ώστε να αποδεχτεί μια ειρηνευτική συμφωνία είναι «ανοήτη αφήγηση μέσων ενημέρωσης».

Κατά την επιστροφή του από την Αλάσκα ο Τραμπ αναφέρθηκε σε μια διατύπωση ανάλογη του άρθρου 5 του ΝΑΤΟ, ενώ στη συνέχεια ο ειδικός απεσταλμένος του προέδρου, Στιβ Γουίτκοφ, δήλωσε ότι η Ρωσία συμφώνησε να επιτρέψει στις ΗΠΑ και την Ευρώπη να δώσουν στην Ουκρανία «ισχυρές» εγγυήσεις ασφαλείας στο πλαίσιο μιας πιθανής ειρηνευτικής συμφωνίας. Οι ΗΠΑ και η Ευρώπη θα μπορούσαν «να προσφέρουν ουσιαστικά διατύπωση παρόμοια με το Άρθρο 5 για να καλύψουν μια εγγύηση ασφάλειας», συμπλήρωσε, αναφερόμενος στην αρχή του ΝΑΤΟ ότι μια επίθεση σε ένα μέλος είναι επίθεση σε όλα.

