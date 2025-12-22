«Δεν μπορείτε να προσαρτήσετε άλλες χώρες»: Δανία και Γροιλανδία απαντούν στον Τραμπ

Η πρωθυπουργός της Δανίας Μέτε Φρέντερικσεν και ο πρωθυπουργός της Γροιλανδίας Γενς-Φρέντερικ Νίλσεν κάλεσαν τον Ντόναλντ Τραμπ να σεβαστεί τα σύνορα και την κυριαρχία τους, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος επιμένει ότι η Γροιλανδία θα έπρεπε να περάσει υπό αμερικανικό έλεγχο»

Σε κοινή δήλωσή τους υπογράμμισαν ότι τα εθνικά σύνορα και η κρατική κυριαρχία στηρίζονται στο διεθνές δίκαιο. «Δεν μπορείτε να προσαρτήσετε άλλες χώρες», ανέφεραν, σημειώνοντας ότι «η Γροιλανδία ανήκει στους Γροιλανδούς» και ότι αναμένουν σεβασμό στην εδαφική ακεραιότητα του Βασιλείου της Δανίας.

Η νέα τοποθέτηση έρχεται μετά την ανακοίνωση του Τραμπ ότι διορίζει τον κυβερνήτη της Λουιζιάνα Τζεφ Λάντρι ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ για το αρκτικό νησί. Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε πως ο Λάντρι «καταλαβαίνει» τη σημασία της Γροιλανδίας για την αμερικανική ασφάλεια και ότι θα προωθήσει τα συμφέροντα των ΗΠΑ. Ο ίδιος ο Λάντρι ευχαρίστησε τον Τραμπ, λέγοντας ότι είναι «τιμή» του να υπηρετήσει σε «εθελοντική θέση» με στόχο να γίνει η Γροιλανδία «μέρος των ΗΠΑ».

Premier of Greenland statement today;



“Dear fellow citizens 🇬🇱



Once again, we have woken up to a new statement from the American president, who has now appointed a special envoy to Greenland. It may sound significant, but it does not change anything for us here at home.



We… pic.twitter.com/4K8UyIkBBh — Orla Joelsen (@OJoelsen) December 22, 2025

Στην Κοπεγχάγη, ο υπουργός Εξωτερικών Λαρς Λόκε Ράσμουσεν ανακοίνωσε ότι θα καλέσει τις επόμενες ημέρες στο υπουργείο τον Αμερικανό πρέσβευτή στη Δανία, Κεν Χάουερι, «για εξηγήσεις». Δήλωσε «βαθιά αναστατωμένος» από τον διορισμό και ιδιαίτερα από τη δήλωση Λάντρι, την οποία χαρακτήρισε «εντελώς απαράδεκτη».

Παρέμβαση έκανε και η Ευρωπαϊκή Ενωση, με εκπρόσωπό της να τονίζει ότι η κυριαρχία και η εδαφική ακεραιότητα του Βασιλείου της Δανίας είναι «ουσιώδεις». Στήριξη εξέφρασαν και η Σουηδία και η Νορβηγία, με τους υπουργούς Εξωτερικών τους να δηλώνουν ότι στέκονται στο πλευρό της Κοπεγχάγης. Ο Νορβηγός ΥΠΕΞ Εσπεν Μπαρθ Εϊντε ανέφερε ότι ο διορισμός αναδεικνύει την πρόθεση του Τραμπ να «κάνει τη Γροιλανδία αμερικανική».

Γροιλανδία: Η πλειονότητα θέλει ανεξαρτησία, όχι προσάρτηση

Στη Γροιλανδία, όπου ζουν περίπου 57.000 άνθρωποι, η συζήτηση για ανεξαρτησία από τη Δανία παραμένει ισχυρή, χωρίς όμως να συνοδεύεται από διάθεση ένταξης στις ΗΠΑ. Σύμφωνα με δημοσκόπηση του Ιανουαρίου, η πλειονότητα θέλει ανεξαρτησία, όχι προσάρτηση. Το νησί έχει δικαίωμα να προχωρήσει σε διαδικασία ανεξαρτησίας από το 2009.

Η Φρέντερικσεν σημείωσε σε ανάρτησή της ότι ο «σύμμαχος μιας ζωής» βάζει τη Δανία σε «δύσκολη θέση», προσθέτοντας ωστόσο ότι η χώρα της δεν θα παρεκκλίνει από τις δημοκρατικές αξίες της. Ο Νίλσεν, από την πλευρά του, επιχείρησε να καθησυχάσει στο εσωτερικό, λέγοντας ότι ο διορισμός «ακούγεται μεγάλος», αλλά δεν αλλάζει την πραγματικότητα στο νησί. «Έχουμε τη δική μας δημοκρατία, τις δικές μας αποφάσεις. Η Γροιλανδία ανήκει στους Γροιλανδούς», ανέφερε.

🇩🇰Prime Minister Mette Frederiksen and Premier of Greenland 🇬🇱 Jens-Frederik Nielsen, have issued a joint statement stating that the United States has appointed a special envoy to Greenland.



“National borders and state sovereignty are deeply rooted in international law. These… — Orla Joelsen (@OJoelsen) December 22, 2025

Η Γροιλανδή βουλευτής στο δανικό κοινοβούλιο Αάγια Κέμνιτς είπε ότι ο διορισμός απεσταλμένου δεν θα ήταν από μόνος του πρόβλημα. Πρόβλημα, όπως είπε, είναι ότι του ανατίθεται αποστολή «να πάρει τη Γροιλανδία» ή να την κάνει μέρος των ΗΠΑ, κάτι για το οποίο «δεν υπάρχει επιθυμία» στο νησί.

Η υπόθεση αναζωπυρώνει τη συζήτηση για τη στρατηγική θέση της Γροιλανδίας ανάμεσα στη Βόρεια Αμερική και την Ευρώπη, σε μια περίοδο αυξημένου αμερικανικού, κινεζικού και ρωσικού ενδιαφέροντος για την Αρκτική. Το νησί βρίσκεται επίσης πάνω στη συντομότερη διαδρομή που θα ακολουθούσαν πύραυλοι μεταξύ Ρωσίας και ΗΠΑ.

Στο παρασκήνιο, η Δανία έχει ήδη δείξει ότι αντιμετωπίζει με καχυποψία κινήσεις της Ουάσιγκτον γύρω από το νησί. Τον Αύγουστο είχε καλέσει εκτάκτως τον επιτετραμμένο των ΗΠΑ, λόγω καταγγελιών για απόπειρες άσκησης επιρροής από πρόσωπα με δεσμούς με τον Τραμπ και τον Λευκό Οίκο. Παράλληλα, μετά την εκλογή του Τραμπ, το νησί δέχθηκε επισκέψεις υψηλού προφίλ, όπως του Ντόναλντ Τραμπ τζούνιορ τον Ιανουάριο στο Νουούκ και του αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς, που τον Μάρτιο επισκέφθηκε αμερικανική στρατιωτική βάση.

