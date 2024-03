«Τι άλλο θέλετε για να την αφήσετε ήσυχη;», ξεσπά ο 40χρονος άνδρας που τράβηξε το βίντεο με την Κέιτ Μίντλετον

Mετά την δημοσίευση του βίντεο και των φωτογραφιών με την «εξαφανισμένη» Κέιτ Μίντλετον να ψωνίζει στο κατάστημα βιολογικών προϊόντων Windsor Farm Shop μερίδα του βρετανικού Τύπου θεώρησε πως θα καταλαγιάσουν οι θεωρίες συνωμοσίας για την υγεία της πριγκίπισσας.

Aντίθετα, ένας νέος κύκλος εικασιών έχει αρχίσει με χρήστες στο διαδίκτυο, αλλά και δημοσιογράφους σε Βρετανία και ΗΠΑ, που υποστηρίζουν πως η γυναίκα στο επίμαχο βίντεο δεν είναι η πριγκίπισσα της Ουαλίας. Οι νέες θεωρίες συνωμοσίας θέλουν σωσία της μέλλουσας βασίλισσας να εμφανίζεται στο βίντεο, που τράβηξε πελάτης του καταστήματος το μεσημέρι του περασμένου Σαββάτου.

Ο 40χρονος Νέλσον Σίλβα, ο άνδρας που τράβηξε το βίντεο και τις φωτογραφίες με τον πρίγκιπα και την πριγκίπισσα της Ουαλίας «να ψωνίζουν χαλαρά στο παντοπωλείο της γειτονιάς τους», ξεσπά στη Sun για τις νέες θεωρίες συνωμοσίας. «Τι άλλο θέλετε για να την αφήσετε ήσυχη; Είδα την Κέιτ με τα ίδια μου τα μάτια στο Ουίνδσορ. Έδειχνε άνετη. Ήμουν πίσω από την πριγκίπισσα Κέιτ στο κατάστημα και την είδα να αστειεύεται με το προσωπικό. Τα τρολ έχουν παραισθήσεις», ανέφερε ο Σίλβα. Ο ίδιος δήλωσε πως είδε την πριγκίπισσα στο τμήμα του κρεοπωλείου του καταστήματος και δηλώνει πως η συνάντησή του με την Κέιτ Μίντλετον θα έπρεπε να σταματήσει τις φήμες για την υγεία της.

#KateMiddleton seemed to be in good spirits while out and about with #PrinceWilliam Saturday. https://t.co/kLUsfvt3b2 (🎥: TMZ/The Sun) pic.twitter.com/EqbtVojBcw