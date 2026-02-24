Άντριου: Ανοίγουν οι φάκελοι για τον ρόλο του ως εμπορικού απεσταλμένου

Η βρετανική βουλή ενέκρινε πρόταση που υποχρεώνει την κυβέρνηση να δημοσιοποιήσει φακέλους για τον διορισμό του Άντριου Μαουντμπάτεν Γουίνδσορ, δούκα της Υόρκης και πρώην πρίγκιπα, στη θέση του ειδικού εκπροσώπου για διεθνές εμπόριο και επενδύσεις το 2001. Στο επίκεντρο μπαίνουν και τα έγγραφα που αφορούν τους ελέγχους πριν από την ανάθεση του ρόλου.

Η πρόταση κατατέθηκε από τους Φιλελεύθερους Δημοκράτες και υποστηρίχθηκε από την κυβέρνηση των Εργατικών. Ο αρμόδιος υπουργός Εμπορίου, Κρις Μπράιαντ, δήλωσε στη Βουλή των Κοινοτήτων ότι οι υπηρεσίες θα συμμορφωθούν «όσο πιο γρήγορα γίνεται», προειδοποιώντας όμως ότι η εξέλιξη της αστυνομικής έρευνας μπορεί να επηρεάσει τον ρυθμό δημοσιοποίησης.

Ο Άντριου αφέθηκε ελεύθερος την περασμένη εβδομάδα ενώ παραμένει υπό έρευνα, μετά τη σύλληψή του για κατάχρηση δημόσιου αξιώματος. Ο ίδιος αρνείται κατηγορηματικά οποιαδήποτε παρανομία. Η αστυνομία είχε αναφέρει ότι εξετάζει πτυχές που συνδέονται με τη σχέση του με τον Τζέφρι Έπσταϊν και ισχυρισμούς ότι ενδέχεται να είχε κοινοποιήσει εμπιστευτικό υλικό.

Ο Άντριου κατείχε τον ρόλο του εμπορικού απεσταλμένου από το 2001 έως το 2011, κάτι που του έδινε πρόσβαση σε κυβερνητικούς και επιχειρηματικούς κύκλους διεθνώς. Δημοσιεύματα και υλικό που εμφανίστηκε σε πρόσφατη δέσμη εγγράφων στις ΗΠΑ για την υπόθεση Έπσταϊν περιλαμβάνουν ισχυρισμούς ότι το 2010 προώθησε στον Έπσταϊν κυβερνητικές αναφορές από ταξίδια σε Βιετνάμ, Σιγκαπούρη και Κίνα, καθώς και πληροφορίες για επενδυτικές ευκαιρίες σε χρυσό και ουράνιο στο Αφγανιστάν. Ο Άντριου δεν έχει απαντήσει σε αιτήματα για σχόλιο επί συγκεκριμένων ισχυρισμών και στο παρελθόν έχει αρνηθεί ότι αποκόμισε προσωπικό όφελος από τον ρόλο του.

Στη Βουλή, ο υπουργός Εμπορίου Κρις Μπράιαντ χρησιμοποίησε ιδιαίτερα επιθετική γλώσσα, περιγράφοντας, όπως είπε, μια σταθερή συμπεριφορά σύγχυσης δημόσιου και ιδιωτικού συμφέροντος. Υποστήριξε επίσης ότι η δημοσιοποίηση είναι το ελάχιστο που οφείλει το πολιτικό σύστημα στα θύματα της κακοποίησης γύρω από τον Έπσταϊν και σε όσους, όπως ανέφερε, έκαναν ότι δεν έβλεπαν. Ο υπουργός προειδοποίησε ότι πολλά από τα έγγραφα είναι περίπου 25 ετών και πιθανόν σε έντυπη μορφή, κάτι που μπορεί να επιβραδύνει την επεξεργασία τους.

Ο επικεφαλής των Φιλελεύθερων Δημοκρατών, Εντ Ντέιβι, χαρακτήρισε την υπόθεση Έπσταϊν «παγκόσμιο» σκάνδαλο με βαθιές προεκτάσεις στο βρετανικό κατεστημένο και ζήτησε λογοδοσία. Παραδέχθηκε ακόμη ότι παλαιότερες δηλώσεις του, με τις οποίες είχε υπερασπιστεί τον Άντριου ως εμπορικό απεσταλμένο, ήταν λάθος και ζήτησε συγγνώμη από τα θύματα.

Ο Άντριου είχε διοριστεί στον ρόλο επί κυβέρνησης Τόνι Μπλερ, χωρίς αμοιβή, με τυπική επικύρωση από τη βασίλισσα Ελισάβετ, μετά από διαβούλευση με τις αρμόδιες υπηρεσίες. Η Επιτροπή Επιχειρήσεων και Εμπορίου της Βουλής αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να εξετάσει συνολικά τον θεσμό των εμπορικών απεσταλμένων, αλλά επισημαίνει ότι ουσιαστική έρευνα για την υπόθεση Άντριου θα γίνει μόνο όταν ολοκληρωθούν οι νομικές διαδικασίες.

Με πληροφορίες από BBC

