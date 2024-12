Δύο ρωσικά τάνκερ βυθίστηκαν στη Μαύρη Θάλασσα - Φόβοι για πετρελαιοκηλίδα

Το φορτηγό πλοίο Volgoneft-212 έσπασε στη μέση την Κυριακή, 15 Δεκεμβρίου, στη Μαύρη Θάλασσα και βυθίστηκε, αφού χτυπήθηκε από μεγάλο κύμα, όπως καταγράφηκε σε βίντεο.

Το πλοίο αντιμετώπισε δυσκολίες στα ανοικτά της ανατολικής ακτής της κατεχόμενης από τη Ρωσία Κριμαίας, 5 μίλια από τον πορθμό του Κερτς, ανέφεραν ρωσικά μέσα ενημέρωσης.

Το δεξαμενόπλοιο μετέφερε 4.300 τόνους πετρελαϊκου καυσιμου χαμηλής ποιότητας, γνωστό ως μαζούτ. Η υπηρεσία έκτακτης ανάγκης της Ρωσίας ξεκίνησε επιχείρηση διάσωσης στην οποία συμμετείχαν ρυμουλκά και ένα ελικόπτερο Mil Mi-8. Στο πλοίο επέβαιναν δεκατρία μέλη του πληρώματος.

Two Russian tankers carrying fuel oil — Volgoneft-212 and Volgoneft-239 — are sinking in the Kerch Strait. pic.twitter.com/XjeUlj1i8N — NEXTA (@nexta_tv) December 15, 2024

Λίγο αργότερα, ένα άλλο φορτηγό μεταγωγικό, το Volgoneft-239, το οποίο μετέφερε 4 τόνους υγρών καυσίμων πλοίου, αντιμετώπισε δυσκολίες στην ίδια περιοχή. Το πλοίο φέρεται επίσης να κατέληξε στον πυθμένα της θάλασσας.

Russians continue to wage war not only on the people of Ukraine but the country's natural environment as well.



A decrepit old Russian tanker, fully loaded with oil, has reportedly broken apart in bad weather near the coast of Crimea.



Russia is a disaster for all civilization. pic.twitter.com/fQIn13slZ8 — SPRAVDI — Stratcom Centre (@StratcomCentre) December 15, 2024

«Άλλο ένα πλοίο βυθίζεται», ακούγεται να λέει ένας ναυτικός, ο οποίος βιντεοσκοπούσε από ένα κοντινό κάφος.

Ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν διέταξε τη σύσταση ειδικής ομάδας για την αντιμετώπιση του περιστατικού, με επικεφαλής τον αναπληρωτή πρωθυπουργό Βιτάλι Σαβέλιεφ και οι αρχές διεξάγουν έρευνα για εγκληματική αμέλεια.

❗️⚓️🇷🇺 - The Russian oil tanker Volgoneft 212, carrying 13 crew members, broke in two near the Kerch Strait.



The vessel reportedly had around 4,300 tons of fuel oil on board. Reports confirm that two tankers are now sinking in the area; one has split in half, leading to fuel… pic.twitter.com/SJg6KyrJkR — 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) December 15, 2024

«Σήμερα, ως αποτέλεσμα καταιγίδας στη Μαύρη Θάλασσα, δύο δεξαμενόπλοια, το Volgoneft-212 και το Volgoneft-239, βυθίστηκαν», έγραψε σε ανακοίνωσή της η ομοσπονδιακή υπηρεσία θαλάσσιων και εσωτερικών πλωτών μεταφορών της Ρωσίας, η Rosmorrechflot.

«Στα πλοία επέβαιναν πληρώματα 15 και 14 ατόμων. Το ατύχημα είχε ως αποτέλεσμα τη διαρροή πετρελαιοειδών προϊόντων», συνεχίζει.

Η Ουκρανία κατηγορεί τη Μόσχα για απερισκεψία

Στον απόηχτο του περιστατικού-και της πιθανής οικολογικής καταστροφής, Ουκρανοί αξιωματούχοι κατηγόρησαν τη Μόσχα για απερισκεψία.

Ο Dmytro Pletenchuk, εκπρόσωπος του ναυτικού της Ουκρανίας, δήλωσε: «Πρόκειται για παλιά ρωσικά δεξαμενόπλοια. Δεν μπορείς να βγεις στη θάλασσα με τέτοια καταιγίδα. Οι Ρώσοι παραβίασαν τους κανόνες λειτουργίας. Το αποτέλεσμα ήταν ένα ατύχημα».

Οι εμπειρογνώμονες επεσήμαναν ότι τα πετρελαιοειδή, εάν διαρρεύσουν στη Μαύρη Θάλασσα, θα προκαλέσουν σοβαρές οικολογικές ζημιές σε ένα θαλάσσιο περιβάλλον που έχει ήδη πληγεί σοβαρά από τον πόλεμο.

Το Volgoneft-212 ήταν 55 ετών και είχε πρόσφατα αναστηλωθεί, όπως αναφέρει ο Guardian. Το κεντρικό κομμάτι του είχε κοπεί και η πρύμνη και η πλώρη είχαν συγκολληθεί μεταξύ τους, σχηματίζοντας μια τεράστια ραφή στη μέση. Αυτό το τμήμα φαίνεται ότι έσπασε, καθώς το τάνκερ πάλευε με τα κύματα.

Με πληροφορίες από Guardian, BBC