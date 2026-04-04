Τέξας: Βίντεο με ναζιστικό χαιρετισμό σε αγώνα προκαλεί έρευνα και αντιδράσεις

Επίσημη έρευνα ξεκίνησε το American Airlines Center, το γήπεδο στο οποίο αγωνίζονται οι Dallas Stars, ομάδα χόκεϊ επί πάγου στο Τέξας, μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο που φαίνεται να δείχνει τέσσερις φιλάθλους να πανηγυρίζουν γκολ κάνοντας ναζιστικό χαιρετισμό.

Εκπρόσωπος του γηπέδου ανέφερε ότι υπάρχει «μηδενική ανοχή» σε πράξεις μίσους, τονίζοντας ότι το περιστατικό εξετάζεται εσωτερικά.

«Καταδικάζουμε απερίφραστα τη συμπεριφορά που φαίνεται στο βίντεο και έχουμε ξεκινήσει έρευνα», δήλωσε, προσθέτοντας ότι όλοι οι θεατές οφείλουν να συμμορφώνονται με τους κανονισμούς συμπεριφοράς του γηπέδου και, όπου εφαρμόζεται, των διοργανώσεων NBA και NHL.

Το βίντεο, διάρκειας περίπου 12 δευτερολέπτων, καταγράφηκε από φίλαθλο σε αγώνα με το Τορόντο στα τέλη Δεκεμβρίου και δείχνει τέσσερα άτομα να σηκώνουν το δεξί τους χέρι σε ευθεία, σε κίνηση που παραπέμπει σε ναζιστικό χαιρετισμό, τη στιγμή που πανηγυρίζουν γκολ. Το υλικό άρχισε να κυκλοφορεί ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τις τελευταίες ημέρες.

🚨 Group of Dallas Stars fans in full gear caught on video throwing Nazi salutes during a December 21, 2025 game vs the Toronto Maple Leafs.



They did the full Nazi salute to the rhythm of the Stars’ goal song “Puck off” by Pantera every single time Dallas scored in the 5-1 win.… pic.twitter.com/Dzm50r55M3 — i Report Racism & Child Crimes (@SeeRacists) April 3, 2026

Εκπρόσωπος των Dallas Stars δήλωσε ότι η ομάδα ευθυγραμμίζεται πλήρως με τη θέση του γηπέδου και συνεργάζεται για να διαπιστωθεί τι ακριβώς συνέβη.

Οι κανονισμοί συμπεριφοράς φιλάθλων αποτελούν βασικό στοιχείο των διοργανώσεων NHL, με όλες τις ομάδες να ενημερώνουν τους θεατές μέσω ανακοινώσεων και προβολών εντός των γηπέδων.

Η ίδια η NHL επισημαίνει ότι οι καλύτερες εμπειρίες για τους φιλάθλους προκύπτουν σε περιβάλλοντα «συμπεριληπτικά, ασφαλή και με σεβασμό», ενώ παραβιάσεις των κανόνων μπορούν να οδηγήσουν σε αποβολή, αποκλεισμό ή ακόμη και ισόβια απαγόρευση εισόδου σε αγώνες.

Με πληροφορίες από Associated Press

