Tesla «πέταξε» για 15 μέτρα πριν καταλήξει σε παρκαρισμένο όχημα- Το βίντεο που έγινε viral

Η αστυνομία του Λος Άντζελες αναζητά πληροφορίες για ένα Tesla που κατέληξε λόγω μεγάλης ταχύτητας να «πετάξει» για περίπου 15 μέτρα, πριν προσγειωθεί σε παρκαρισμένο αυτοκίνητο.

Στο περιστατικό εμπλέκεται ένα μαύρο S-BLM Tesla, το οποίο είχε ενοικιαστεί από τον οδηγό για να κάνει το «κόλπο», το οποίο πήγε ωστόσο εντελώς στραβά με το σχετικό βίντεο να γίνεται viral στα social media.

Στο βίντεο, φαίνεται το αυτοκίνητο να επιταχύνει σε έναν δρόμο κατοικημένης περιοχής, πριν «πετάξει» στον αέρα και καταλήξει στο έδαφος, χτυπώντας αρκετούς κάδους απορριμμάτων και ένα σταθμευμένο αυτοκίνητο.

Ο οδηγός παραμένει άφαντος και οι αστυνομικές αρχές προσφέρουν τώρα 1.000 δολάρια αμοιβή σε οποιαδήποτε πληροφορία οδηγήσει στην σύλληψή του.

A very dangerous stunt. See below for details and if you have any information please contact Central Traffic Division. @LAPPL @LabradaAl @LAPDCTD24 @LAPDHQ @LapdTrfg pic.twitter.com/JQJdKjrqdc