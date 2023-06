Τεράστια αμμοθύελλα σαρώνει τη διώρυγα του Σουέζ - Απόκοσμες εικόνες

Ένας νεκρός και πέντε τραυματίες είναι ο απολογισμός πτώσης διαφημιστικής πινακίδας σε κεντρικό δρόμο της Αιγύπτου, ως αποτέλεσμα αμμοθύελλας που σάρωσε το Κάιρο, μετέδωσαν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Η καταιγίδα «συνέθλιψε» τέσσερα οχήματα σε αυτοκινητόδρομο στο κέντρο του Καΐρου, σύμφωνα με την κρατική εφημερίδα Al-Ahram.

Οι αρχές κυκλοφορίας εργάστηκαν για να «απομακρύνουν τα συντρίμμια της διαφημιστικής πινακίδας και να αποκαταστήσουν την κυκλοφορία» πρόσθεσε η εφημερίδα.

pic.twitter.com/zSPUwgtILL Another video of the sandstorm in Egypt