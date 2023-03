Τενεσί: Βίντεο από τη στιγμή της ένοπλης επίθεσης σε σχολείο- 6 νεκροί ανάμεσά τους 3 παιδιά

Μία ακόμα ένοπλη επίθεση με έξι νεκρούς, ανάμεσά τους 3 παιδιά σημειώθηκε σε δημοτικό σχολείο των ΗΠΑ, αυτή την φορά στην πολιτεία του Τενεσί, ανοίγοντας ξανά τον διάλογο για τη βία και την οπλοκατοχή.

Η αστυνομία ταυτοποίησε τη δράστιδα, αφού πρώτα την καταδίωξε και τη σκότωσε. Πρόκειται για γυναίκα, 28 ετών, την Όντρεϊ Χιλ, με καθαρό ποινικό μητρώο. Σύμφωνα και με τα βίντεο από κάμερες ασφαλείας, η 28χρονη μπήκε στο δημοτικό σχολείο «The Covenant School», οπλισμένη με δυο τουφέκια εφόδου και πιστόλι, πυροβολώντας την γυάλινη πόρτα της εισόδου.

Στη συνέχεια ανέβηκε στον πρώτο όροφο, στον οποίο είχε φοιτήσει και η ίδια και σκότωσε ακαριαία τρία παιδιά - δύο κορίτσια κι ένα αγόρι - και δύο ενήλικες, ηλικίας περίπου 60 ετών. Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες, το ένα άτομο εξ αυτών ήταν η διευθύντρια του σχολείου. Το κίνητρο παραμένει άγνωστο, ωστόσο η Όντρεϊ Χέιλ μπορεί να έτρεφε «μνησικακία» για το σχολείο όπου φοίτησε, εκτίμησε ο αρχηγός της αστυνομίας της Νάσβιλ, ο Τζον Ντρέικ.

Κατά τη διάρκεια της επίθεσης, μια από τις εκπαιδευτικούς μπόρεσε να τηλεφωνήσει στην κόρη της. «Μου είπε πως είχαν κρυφτεί μέσα σε ντουλάπα και ακούγονταν πυροβολισμοί παντού», αφηγήθηκε η Έιβερι Μίρικ στον τοπικό τηλεοπτικό σταθμό WSMV4. Παρότι δήλωσε ανακουφισμένη που η μητέρα της επέζησε, η κυρία Μίρικ πρόσθεσε πως «πονάει για τα άλλα θύματα».

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης διέρρευσε ένα βίντεο από την αστυνομία του Νάσβιλ, το οποίο δείχνει την 28χρονη δράστιδα να μπαίνει στο σχολείο και να πυροβολεί όποιον έβρισκε μπροστά της.



BREAKING: *Sensitive Content* Security footage released showing transgender Nashville shooter Audrey Hale driving & shooting her way into the school building. pic.twitter.com/HiivhcXd2r

Οι αρχές εντόπισαν στο σπίτι της δράστιδας ένα «μανιφέστο», που αναφερόταν και σε άλλους δυνητικούς στόχους. Το κείμενο, λεπτομερές σχέδιο που έδειχνε «τις εισόδους» στο σχολείο και άλλα «γραπτά» βρέθηκαν μέσα στο αυτοκίνητό της. Τα τεκμήρια που συγκεντρώθηκαν υποδεικνύουν πως επρόκειτο για έγκλημα εκ προμελέτης, πρόσθεσε.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν δεν έκρυψε την αναστάτωσή του για το έγκλημα και διέταξε να κυματίζει μεσίστια η σημαία των ΗΠΑ στον Λευκό Οίκο και σε όλα τα ομοσπονδιακά κτίρια ως τη δύση του ηλίου την 31η Μαρτίου, σε απότιση φόρου τιμής στα θύματα.

Η βία με τη χρήση όπλων «κομματιάζει την ίδια την ψυχή του έθνους μας», σχολίασε από τον Λευκό Οίκο, καλώντας για ακόμη μια φορά το Κογκρέσο να απαγορεύσει την πώληση τουφεκιών εφόδου.

I call on Congress again to pass my assault weapons ban.



It's about time we make some more progress. pic.twitter.com/ZE584cUN6R