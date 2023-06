Τελικός Champions League: Φωτιά κοντά στο γήπεδο Ατατούρκ

Φωτιά ξέσπασε σε εργοστάσιο λίγα χιλιόμετρα μακριά από το Ολυμπιακό Στάδιο Ατατούρκ, δύο ώρες πριν από την έναρξη του τελικού του Champions League.

Όπως αναφέρουν τα τουρκικά ΜΜΕ, η φωτιά ξέσπασε σε αποθήκη που βρίσκεται σε μικρή απόσταση από το «Ατατούρκ», ωστόσο, ο αέρας μετέφερε τον μαύρο καπνό προς το γήπεδο του τελικού με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός.

