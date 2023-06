Τελικός Champions League: Κυκλοφοριακό χάος στην Κωνσταντινούπολη - Πηγαίνουν στο γήπεδο τρέχοντας οι φίλαθλοι

Στις 22:00 διεξάγεται ο τελικός του Champions League ανάμεσα σε Μάντσεστερ Σίτι και Ίντερ στην Κωνσταντινούπολη και ήδη η κίνηση στους δρόμους είναι ασφυκτική.

Σε βίντεο που έχουν γίνει ήδη viral με αφορμή τον τελικό του Champions League που αναμένεται να τον παρακολουθήσουν εκατομμύρια τηλεθεατές, φαίνονται φίλαθλοι να πηγαίνουν στο γήπεδο τρέχοντας προκειμένου να αποφύγουν την κίνηση και να φτάσουν στο «Ολυμπιακό Στάδιο Ατατούρκ» εγκαίρως.

MAN CITY, INTER FANS FACING DELAYS GETTING TO STADIUM 🚗🏃🚙 Supporters jog through traffic to get to Atatürk Stadium, miles from Istanbul city center. Reports of 2-hour shuttle bus waits. All with UEFA mishandling of 2022 Paris Final fresh in memory.pic.twitter.com/OIrc2y9Zqh — Men in Blazers (@MenInBlazers) June 10, 2023

Inter Milan fans are READY for the Champions League final 🔥pic.twitter.com/WZb8Esxn3j — Pickswise (@Pickswise) June 10, 2023

Οι διοργανωτές του μεγάλου ραντεβού πρότειναν στους φιλάθλους να χρησιμοποιήσουν τα λεωφορεία για να φτάσουν στο γήπεδο.

Πολλοί οπαδοί επέλεξαν το μετρό, με συνέπεια να υπάρχει μέχρι και δίωρη αναμονή για την επιβίβαση τους από το κέντρο της Κωνσταντινούπολης.

15 miles in just under three hours 😳

Champions League Final traffic is NO joke😅



📍Istanbul's Ataturk Olympic Stadium 🇹🇷 #UCLFinal pic.twitter.com/npFbPCyNYw — Mail Sport (@MailSport) June 10, 2023

Ο Μάριο Μπαλοτέλι μιλώντας σε τηλεοπτική εκπομπή, ανέφερε πως ελπίζει ο τελικός να τελειώσει γρήγορα χωρίς παράταση και πέναλτι, επειδή η κίνηση στην Κωνσταντινούπολη είναι ανυπόφορη.