Τελεσίγραφο Τραμπ στον Μαδούρο για να εγκαταλείψει την εξουσία στη Βενεζουέλα

Ο Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να απηύθυνε στον Νικολάς Μαδούρο αυστηρό τελεσίγραφο να εγκαταλείψει άμεσα την εξουσία κατά την πρόσφατη τηλεφωνική τους συνομιλία, όμως ο ηγέτης της Βενεζουέλας αρνήθηκε, ζητώντας «παγκόσμια αμνηστία» για τον ίδιο και τους στενούς του συνεργάτες.

Ο Αμερικανός πρόεδρος επιβεβαίωσε την Κυριακή ότι η συνομιλία πράγματι έγινε, περιοριζόμενος να δηλώσει πως «δεν θα έλεγα ότι πήγε καλά ή άσχημα, ήταν ένα τηλεφώνημα». Καμία από τις δύο κυβερνήσεις δεν έδωσε επίσημες λεπτομέρειες για τα θέματα που συζητήθηκαν στην ιδιότυπη αυτή επικοινωνία, η οποία εκτιμάται ότι πραγματοποιήθηκε στις 21 Νοεμβρίου.

Σύμφωνα όμως με πηγές που μίλησαν στο Miami Herald, ο Τραμπ μετέφερε «σαφές και σκληρό μήνυμα» προς τον Λατινοαμερικανό ηγέτη, ο οποίος βρίσκεται στο επίκεντρο τετράμηνης πίεσης από την Ουάσινγκτον, με τον Τραμπ να έχει διατάξει μεγάλη ναυτική ανάπτυξη ανοικτά των βόρειων ακτών της Βενεζουέλας.

Κατά τις ίδιες πηγές, ο Τραμπ είπε: «Μπορείς να σώσεις τον εαυτό σου και τους πιο κοντινούς σου, αλλά πρέπει να φύγεις από τη χώρα τώρα», προσφέροντας ασφαλή διέλευση στον Μαδούρο, στη σύζυγο και στον γιο του «μόνο εάν συμφωνούσε να παραιτηθεί αμέσως».

Οι απαιτήσεις Μαδούρο και το αδιέξοδο

Ο Μαδούρο φέρεται να απέρριψε αμέσως το αίτημα παραίτησης και να έθεσε ως προϋπόθεση τη διεθνή ασυλία για τον ίδιο και τον στενό του κύκλο. Ζήτησε επίσης να αποχωρήσει από την πολιτική ηγεσία, αλλά να διατηρήσει τον έλεγχο των ενόπλων δυνάμεων, κάτι που σύμφωνα με τις πηγές αποτέλεσε και το βασικό σημείο τριβής.

H Miami Herald σημειώνει ότι δεν υπήρξε άλλη άμεση επικοινωνία των δύο ηγετών. Ο Μαδούρο φέρεται μάλιστα να ζήτησε δεύτερη συνομιλία το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, μετά την ανακοίνωση Τραμπ ότι «ο εναέριος χώρος της Βενεζουέλας κλείνει πλήρως», χωρίς όμως να λάβει απάντηση. Η πρώτη επαφή φέρεται να είχε μεσολαβηθεί από τη Βραζιλία, το Κατάρ και την Τουρκία.

Παρά τις πληροφορίες περί τελεσιγράφου, πολλοί αναλυτές αμφισβητούν ότι ο Τραμπ προτίθεται να υλοποιήσει απειλές για μεγάλης κλίμακας στρατιωτική παρέμβαση. «Ο Μαδούρο και οι περισσότεροι από τους συνεργάτες του θεωρούν τις στρατιωτικές απειλές των ΗΠΑ μπλόφα», είπε πηγή με συχνή πρόσβαση σε υψηλόβαθμους αξιωματούχους της Βενεζουέλας στη Wall Street Journal τον περασμένο μήνα.

Από το 2013 ο Μαδούρο έχει αντέξει μια αλληλουχία βαθιών κρίσεων, ανάμεσα στις οποίες η πίεση της κυβέρνησης Τραμπ, οι μαζικές διαδηλώσεις, η κατάρρευση της οικονομίας και η απόπειρα δολοφονίας του το 2018. Παρέμεινε επίσης στην εξουσία μετά τις περσινές εκλογές, παρότι πολλοί διεθνείς παρατηρητές θεωρούν ότι ηττήθηκε από τον Edmundo González.

Η Wall Street Journal κάλεσε την Κυριακή την κυβέρνηση Τραμπ να συνεχίσει την κλιμάκωση της πίεσης, υποστηρίζοντας ότι «η απομάκρυνση του Μαδούρο είναι προς το εθνικό συμφέρον των ΗΠΑ». Το συντακτικό της σημείωσε: «Αν ο Μαδούρο αρνηθεί να φύγει και ο Τραμπ διστάσει να δράσει για την απομάκρυνσή του, θα χάσουν ο Τραμπ και η αξιοπιστία των ΗΠΑ».

Στο πλαίσιο διπλωματικής αποκλιμάκωσης, ο πρόεδρος της Κολομβίας, Gustavo Petro, πρότεινε την πόλη Καρταχένα ως ουδέτερο τόπο για ενδεχόμενες διαπραγματεύσεις μεταξύ της κυβέρνησης Μαδούρο και της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας.

Σε επιστολή προς τον Οργανισμό Πετρελαιοεξαγωγικών Κρατών, που δημοσιεύτηκε την Κυριακή από τα κρατικά μέσα της Βενεζουέλας, ο Μαδούρο κατηγόρησε τις ΗΠΑ ότι επιδιώκουν «να οικειοποιηθούν τα τεράστια πετρελαϊκά αποθέματα της Βενεζουέλας – τα μεγαλύτερα στον πλανήτη – μέσω της φονικής χρήσης στρατιωτικής βίας».

