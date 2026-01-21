Τέιλορ Σουίφτ: Στη δημοσιότητα μήνυμά της προς την Μπλέικ Λάιβλι για τον Τζάστιν Μπαλντόνι

Η Τέιλορ Σουίφτ φέρεται να αποκάλεσε τον Τζάστιν Μπαλντόνι «σκύλα» (bi***h) σε μήνυμα που έστειλε στη Μπλέικ Λάιβλι.

Οι δικηγόροι της Λάιβλι κατέθεσαν επιστολή την Τρίτη 20 Ιανουαρίου προς τον δικαστή Λιούις Τζ. Λάιμαν, ως απάντηση στο αίτημα της νομικής ομάδας του Μπαλντόνι για συνοπτική απόφαση, καθώς η υπόθεση οδεύει προς τη δίκη τον Μάιο.

Στη δικογραφία παρατίθενται αποσπάσματα από φερόμενα γραπτά μηνύματα μεταξύ της Σουίφτ και της Λάιβλι, τα οποία δείχνουν πώς οι δύο φίλες συζητούσαν για τον Μπαλντόνι.

Σύμφωνα με τα έγγραφα, η Σουίφτ φέρεται να έγραψε στις αρχές Δεκεμβρίου 2024: «Νομίζω ότι αυτή η σκύλα ξέρει πως κάτι έρχεται, γιατί έχει βγάλει το μικρό του βιολί».

«Θα κάνω τα πάντα για εσένα»

Σε άλλα μηνύματα, η Λάιβλι φέρεται να ζήτησε από τη Σουίφτ - η οποία υποτίθεται ότι βρισκόταν ήδη καθ’ οδόν για να επισκεφθεί τη φίλη της ενώ ο Μπαλντόνι ήταν στο σπίτι της Λάιβλι - να εγκρίνει μια αναθεωρημένη εκδοχή του σεναρίου που πρότεινε «ακόμη και χωρίς να το έχει διαβάσει», σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της νομικής ομάδας του Μπαλντόνι.

Η Σουίφτ φέρεται να απάντησε: «Θα κάνω τα πάντα για σένα!!». Σε απάντηση, ο δικηγόρος της Λάιβλι αμφισβήτησε ότι η Σουίφτ «συμφώνησε να κάνει ό,τι της ζητούσε η Λάιβλι», ότι «συναντήθηκε με τον Μπαλντόνι» ή ότι «ενέκρινε το αναθεωρημένο προσχέδιο».

Πηγές είχαν προηγουμένως δηλώσει στο PEOPLE ότι η φιλία των δύο γυναικών είχε ταρακουνηθεί, εν μέσω της νομικής διαμάχης της Λάιβλι με τον Μπαλντόνι, τον οποίο κατηγόρησε για σεξουαλική παρενόχληση και αντίποινα — κατηγορίες που εκείνος αρνείται.

Σε φερόμενα μηνύματα της Λάιβλι προς τον Μπαλντόνι, τα οποία περιλαμβάνονται στην ανταγωγή που κατέθεσε εκείνος τον Ιανουάριο του 2025 κατά της Λάιβλι και του Ρέινολντς —και η οποία έκτοτε απορρίφθηκε από τον δικαστή— η ηθοποιός αναφερόταν στον σύζυγό της και στη Σουίφτ ως τους «δράκους» της που την υπερασπίζονται, σε αναφορά στο Game of Thrones.

Όταν οι δικηγόροι του Μπαλντόνι επιχείρησαν να καλέσουν τη Σουίφτ με κλήτευση τον Μάιο του 2025, εκπρόσωπός της εξέδωσε ανακοίνωση, αποστασιοποιώντας την ποπ σταρ από την ταινία It Ends With Us.

«Η Τέιλορ Σουίφτ δεν πάτησε ποτέ το πόδι της στο πλατό αυτής της ταινίας, δεν συμμετείχε σε καμία επιλογή ηθοποιών ή δημιουργική απόφαση, δεν έγραψε τη μουσική της ταινίας, δεν είδε ποτέ κάποιο μοντάζ ούτε έκανε σχόλια πάνω σε αυτό, και δεν είδε καν το It Ends With Us μέχρι εβδομάδες μετά την επίσημη κυκλοφορία του, ενώ το 2023 και το 2024 ταξίδευε σε όλο τον κόσμο ως επικεφαλής της μεγαλύτερης περιοδείας στην ιστορία», ανέφερε τότε ο εκπρόσωπος.

Ο δικηγόρος του Μπαλντόνι, Μπράιαν Φρίντμαν, δήλωσε στο TMZ τον Ιούνιο του 2025 ότι ο Μπαλντόνι «θέλει να δικαιωθεί, και αυτό είναι το μόνο που τον ενδιαφέρει». Όπως πρόσθεσε τότε: «Ξέρει ποιος είναι. Ξέρει τι έχει κάνει. Ξέρει τι δεν έχει κάνει. Και θέλει να βγει η αλήθεια και να γίνει αυτό με τον σωστό τρόπο».

«Περιμένει τη ημέρα του δικαστηρίου, όπου θα μπορέσει να μιλήσει και να πει την αλήθεια», κατέληξε.

Με πληροφορίες από People