Τέιλορ Σουίφτ: Μπορεί να επηρεάσει τις εκλογές στις ΗΠΑ;- Τι δείχνει έρευνα

Η Τέιλορ Σουίφτ είναι αναμφισβήτητα ένα από τα πιο διάσημα πρόσωπα- αν όχι το πιο διάσημο- τη δεδομένη χρονική στιγμή στις ΗΠΑ.

Τον τελευταίο χρόνο η Τέιλορ Σουίφτ έχει εξελιχθεί σε φαινόμενο, παρότι βρίσκεται εδώ και τουλάχιστον δύο δεκαετίες στη μουσική βιομηχανία. Όλο αυτό κάνει πολλούς να αναρωτιούνται αν θα μπορούσε να επηρεάσει τους εκατομμύρια φαν της και κατά συνέπεια την έκβαση των προεδρικών εκλογών του 2024 σε περίπτωση που αποφασίσει να υποστηρίξει τον Τζο Μπάιντεν ή τον Ντόναλντ Τραμπ, που όπως όλα δείχνουν θα είναι οι δύο υποψήφιοι.

Σε δημοσκόπηση που διενεργήθηκε από τη Redfield & Wilton Strategies για λογαριασμό του περιοδικού Newsweek, τουλάχιστον το 18% των ερωτηθέντων απάντησαν ότι είναι «πιο πιθανό» ή «σημαντικά πιθανότερο» να ψηφίσουν έναν υποψήφιο τον οποίο υποστηρίζει η Τέιλορ Σουίφτ, η οποία υπήρξε το πρόσωπο της χρονιάς για το περιοδικό Time το 2023. Η δημοσκόπηση διενεργήθηκε στις 18 Ιανουαρίου, με ερωτήσεις σε τουλάχιστον 1.500 άτομα, με περιθώριο σφάλματος συν ή πλην 2,53%.

Ανάμεσα στους ερωτηθέντες, το 45% δήλωσαν θαυμαστές της διάσημης καλλιτέχνιδας. Σύμφωνα με τα στοιχεία της δημοσκόπησης, μεταξύ των ατόμων που θα μπορούσαν να επηρεαστούν περισσότερο από μια επιλογή της, είναι οι νεότεροι ηλικιακά ψηφοφόροι.

Read Taylor Swift's full Person of the Year interview (featuring Benjamin Button, the cat) https://t.co/RgVoNa85kz pic.twitter.com/5nhQS2nTUP