Taco Bell: Επανεξετάζει τη χρήση AI στο drive-through αφού πελάτης παρήγγειλε 18.000 νερά

Η αλυσίδα έχει εισαγάγει την τεχνολογία με στόχο να μειώσει τα λάθη και να επιταχύνει την εξυπηρέτηση, όμως συχνά προκάλεσε περισσότερα προβλήματα από όσα έλυσε

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Φωτ: Getty Images
Η αλυσίδα fast food Taco Bell επανεξετάζει τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης (AI) στα drive-through εστιατόριά της στις Ηνωμένες Πολιτείες, ύστερα από βίντεο με κωμικά λάθη που έγιναν viral συγκεντρώνοντας εκατομμύρια προβολές.

Σε ένα απόσπασμα, πελάτης «κόλλησε» το σύστημα παραγγέλνοντας 18.000 ποτήρια νερό, ενώ σε άλλο βίντεο πελάτης φαίνεται να εξοργίζεται καθώς η AI του ζητά επίμονα να προσθέσει κι άλλα ποτά στην παραγγελία του.

Από το 2023 η αλυσίδα έχει εισαγάγει την τεχνολογία σε περισσότερα από 500 καταστήματα, με στόχο να μειώσει τα λάθη και να επιταχύνει την εξυπηρέτηση. Στην πράξη, όμως, συχνά προκάλεσε περισσότερα προβλήματα από όσα έλυσε.

Ο επικεφαλής ψηφιακής στρατηγικής και τεχνολογίας της Taco Bell, Ντέιν Μάθιους, παραδέχθηκε στην Wall Street Journal ότι η εφαρμογή του συστήματος παρουσιάζει δυσκολίες. «Μερικές φορές με απογοητεύει, αλλά κάποιες άλλες με εκπλήσσει», δήλωσε, προσθέτοντας ότι η εταιρεία «μαθαίνει πολλά» και στο εξής θα εξετάσει προσεκτικά πού έχει νόημα να χρησιμοποιεί AI και πού όχι.

Ο Μάθιους παραδέχθηκε ότι ειδικά στα drive-through, όταν η κίνηση είναι μεγάλη, οι άνθρωποι παραμένουν πιο αξιόπιστοι από τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης. «Θα εκπαιδεύσουμε τις ομάδες μας ώστε να ξέρουν πότε να αφήνουν την AI να δουλεύει και πότε να παρεμβαίνουν», είπε.

Taco Bell: Παράπονα που έγιναν viral

Στα social media πληθαίνουν τα βίντεο με αστοχίες της νέας τεχνολογίας. Ένα κλιπ στο Instagram, που έχει ξεπεράσει τα 21,5 εκατ. προβολές, δείχνει πελάτη να ζητά «ένα μεγάλο Mountain Dew» και το σύστημα να επαναλαμβάνει αμήχανα: «Και τι θα πιείτε μαζί με αυτό;».

Δεν είναι η πρώτη φορά που οι αλυσίδες δοκιμάζουν AI με προβληματικά αποτελέσματα. Πέρσι η McDonald’s εγκατέλειψε το δικό της πείραμα, έπειτα από απανωτές γκάφες: σε έναν πελάτη προστέθηκε μπέικον στο παγωτό του, ενώ άλλος βρέθηκε να χρεώνεται με εκατοντάδες δολάρια για μερικές κοτομπουκιές.

Η Taco Bell, πάντως, τονίζει ότι από το 2023 το σύστημα έχει επεξεργαστεί με επιτυχία περισσότερες από δύο εκατομμύρια παραγγελίες.

Με πληροφορίες από BBC 

Διεθνή

