Τα τραγούδια της Αλίσια Κις στο Πλατινένιο Ιωβηλαίο δεν άρεσαν στους Βρετανούς αλλά υπήρχε λόγος

Η Αλίσια Κις απάντησε στα αρνητικά σχόλια με αφορμή τις επιλογές τραγουδιών στη συναυλία για το Πλατινένιο Ιωβηλαίο της βασίλισσας Ελισάβετ, το περασμένο Σάββατο.

Η 41χρονη τραγουδίστρια ερμήνευσε τις επιτυχίες «Empire State of Mind», «Girl on Fire» και «Superwoman», ωστόσο πολλοί Βρετανοί δυσαρεστήθηκαν έντονα όταν τραγούδησε το single της από το 2009, που είναι ούτε λίγο ούτε πολύ κάτι σαν ερωτική επιστολή στην πόλη της Νέας Υόρκης- ούσα σε μουσική σκηνή του Λονδίνου.

Μετά τις αντιδράσεις, αποφάσισε να βάλει τα πράγματα στη θέση τους και αποκάλυψε πως η ίδια η βασίλισσα Ελισάβετ ήταν εκείνη που ζήτησε «προσωπικά» την playlist της συναυλίας.

«Η στιγμή που λέω στα αγόρια ότι η Βασίλισσα ζήτησε τα τραγούδια που θα πω», ακούγεται να λέει σε βίντεο, που δημοσίευσε στο Twitter, έχοντας δίπλα τους γιους της, Egypt, 11 ετών και Genesis, 7 ετών ενώ βρίσκονται σε ένα αμαξάκι γκολφ. «Και μου απαντάνε, "Δεν μπορείς να αρνηθείς στη Βασίλισσα"», πρόσθεσε.

«Δεν μπορείς να αρνηθείς στη Βασίλισσα. Είναι ενάντια στο νόμο εδώ», αστειεύεται ο Egypt.

Στη συνέχεια του βίντεο, η τραγουδίστρια εκφράζει τον ενθουσιασμό της που θα τραγουδήσει μπροστά στην βασιλική οικογένεια.

Epic night at the jubilee!!

Celebrating the Queen and all the Queens!!!!!👑👑👑👑👑👑👑



“She’s got her feet on the ground and she’s burning it down!”



FYI: Every song was requested personally by the Queen



Even EMPIRE!!



Big lovvveeee!!!!!💥💥💥💜💜💜https://t.co/BKNRd3TGVX pic.twitter.com/8Wa8mhF2nO