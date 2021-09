Τα πιο ακριβά κατοικίδια στο κόσμο - Φωτογραφίες

Από το προϊστορικό παρελθόν έως και σήμερα, τα ζώα διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο στην ανθρώπινη επιβίωση και οικονομία.

Στην σύγχρονη εποχή, πέρα από την εκμετάλλευση και τη συντροφιά, κάποια εξ αυτών έχουν αναχθεί σε κανονική πολυτέλεια και ορισμένοι πληρώνουν, πρόθυμα, εξωπραγματικά ποσά για να τα αποκτήσουν.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, υπάρχει ένα μοναδικό πρόβατο Τέξελ που ονομάζεται «Double Diamond». Δεν έχει χρυσόμαλλο δέρας, όπως σχολιάζει το BBC, αλλά είναι ένα ζώο «μυώδες και γενετικά άρτιο». Στα τέλη του 2020, τρεις αγρότες το αγόρασαν «συνεταιρικά» για αναπαραγωγή, καταβάλλοντας 411.300 ευρώ. Τα τέξελ είναι περιζήτητα πρόβατα. Προέρχονται από μία φυλή που ζει στο μικρό νησί Τέξελ, ανοικτά της Ολλανδίας και πολλές φορές οι τιμές τους αγγίζουν πενταψήφια νούμερα.

A sheep called Double Diamond has become the world's most expensive sheep after selling at auction in Scotland for US$490 000 on August 27. #Asakhe pic.twitter.com/rGX7QsItcN

Ένας σκύλος Μπόρντερ Κόλι διακρίνεται για την ευφυΐα και την εργατικότητά του. Είναι εξωστρεφής και αεικίνητος, καθοδηγεί με μαεστρία κοπάδια ζώων, ενώ εντυπωσιάζει με τις επιδόσεις του. Το πιο ακριβό τσοπανόσκυλο, είναι ο «Kim», ο οποίος αγοράστηκε για 33.30 ευρώ στην Ουαλία στις αρχές του 2021.

Μια από τις διάσημες αγελάδες της ράτσας Holstein η «Missy», αγοράστηκε για 1,2 εκατ.δολάρια το 2009.

World most expensive cow!

Miss Missy

Estimated worth up to $1,200,000 belongs to the Holstein breed of cows. She's a show cow with many winning titles to her name. Want to know how productive she is? She produces 50% more milk than your average cow. Not a bad deal, right? pic.twitter.com/8nZ0v0TpCi