Τα παπούτσια του Μάικλ Τζόρνταν σε τελικό NBA του 1997 έπιασαν 1,3 εκατ. ευρώ

Τα αθλητικά παπούτσια που φορούσε ο Μάικλ Τζόρνταν σε τελικό NBA του 1997 πουλήθηκαν 1,26 εκατ. ευρώ σε δημοπρασία της Goldin, η οποία ειδικεύεται στις ηλεκτρονικές πωλήσεις.

Ο έξι φορές πρωταθλητής του ΝΒΑ τη δεκαετία του 1990, Μάικλ Τζόρνταν, φόρεσε τα συγκεκριμένα παπούτσια στον 5ο αγώνα των τελικών του 1997 εναντίον των Γιούτα Τζαζ.

Η σειρά ήταν ισόπαλη 2-2 πριν το Game 5 στο Σολτ Λέικ Σίτι, γνωστό και ως «Flu Game», καθώς ο «αέρινος» επέμενε να αγωνιστεί παρά το γεγονός ότι υπέφερε από αφυδάτωση λόγω ιού.

Ο σταρ των Μπουλς σκόραρε 38 πόντους σε 44 λεπτά ενώ σημείωσε το καθοριστικό τρίποντο στα τελευταία δευτερόλεπτα, χαρίζοντας στην ομάδα του τη νίκη με 90-88. Οι Μπουλς στέφθηκαν τελικά πρωταθλητές μετά από άλλη μια εντός έδρας νίκη (90-86) και ο Τζόρνταν ψηφίστηκε MVP.

The shoes were gifted to Utah Jazz ball boy Preston Truman, along with a photo of Jordan signing them. pic.twitter.com/LUOg6goLWH